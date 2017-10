Organizare internă în PNL Neamţ

“PNL Piatra Neamţ continuă procesul de organizare internă şi întărire a filialei municipale”, a declarat Dragoş Chitic, preşedintele organizaţiei municipale PNL. Potrcit primarului de Piatra Neamţ, “un element important în acest proces l-a reprezentat organizarea de alegeri în organizaţiile interne locale și anume : tineret, femei, persoane vârsta a treia și oameni de afaceri, alegeri desfășurate în luna octombrie. ”În urma acestor alegeri s-au validat preşedinţii celor patru organizaţii interne precum şi echipele de conducere cu rol foarte important în cadrul organizaţiei locale. Astfel, în urma alegerilor președinte la OFL este d-na Aurora Ene, la OPV3 ,dnul Mihai Bîrliba, la OTL , dnul Adrian Olariu, iar la OOAF, dnul Mihai Vornicu. Continuăm să ne organizam până la fiecare OSV în parte, reevaluăm preşedinţii de OSV şi organizăm alegeri la nivelul fiecărei organizaţii de secţie de votare. Uşa PNL Piatra Neamţ este deschisă pentru noi membri şi mă bucură faptul că aproape la fiecare şedinţă a organizaţiei municipale validăm adeziuni de noi membri. Afirm cu toată convingerea că PNL Piatra Neamţ este în continuare cea mai puternică şi mai bine organizată structură politică locală din Piatra Neamţ, care îmbină cu succes activitatea politică cu partea administrativă”, a precizat Dragoș Chitic.

“Oamenii trebuie să găsească în piaţă produse româneşti “

A declarat Dragoş Chitic, în conferinţa de presă a PNL Primarul minicipiului Piatra neamţ, Dragoş Chitic,a declarat, ieri, în cadrul unei conferiţe de presă organizare la PNL, că “o prioritate a momentului este deschiderea Pieţei Centrale de aceea, după aprobarea de către Consiliul Local a administrării pieţei de către primărie, s-a trecut la o organizare riguroasă în vederea deschiderii cât mai rapide a acestui obiectiv” Potrivit primarului, ”Am identificat toate problemele care trebuie rezolvate, am stabilit echipa care se ocupă ,cu responsabilităţi clare pentru fiecare în parte, am demarat şi parcurs paşii procedurali. La fiecare două zile echipa îmi raportează stadiul rezolvării fiecărei probleme pentru a interveni acolo unde sunt blocaje şi a lua deciziile necesare. Accentuez faptul că va fi un proces foarte transparent de repartizare a spaţiilor, dacă e cineva care crede că ar putea obţine un spaţiu în piaţă altfel decât prin procedura legală stabilită, îl rog să uite. Vom fi foarte atenţi la respectarea procentului de minim 40 % producători, valabil pentru zona de tarabe, dar îmi doresc şi în celelalte spaţii să fie prezenţi cât mai mult producători autohtoni. Oamenii trebuie să găsească în piaţă produse româneşti pe care să le cumpere direct de la cei care le produc. Dacă nu apar alte complicaţii cum ar fi procedura de licitaţie încă nefinalizată sau probleme ascunse ale construcţiei, în a doua parte a lunii noiembrie vom putea merge la cumpărături în Piața Centrală , deşi se putea, dacă nu intervenea politicul, să fi făcut acest lucru încă din primăvara acestui an ”.

M.O.T.