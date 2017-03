Oncologii din județul Neamț trag semnalul de alarmă: Frecvența cancerului bronhopulmonar a trecut pe locul I

Dacă ar fi descoperit din timp, cancerul pulmonar ar putea fi tratat, iar persoana în cauză și-ar putea ajusta stilul de viață, astfel încât simptomele să fie mult mai blânde. Din păcate, tot mai mulți nemțeni ajung la spital când deja boala este în plină evoluție și zilele le sunt numărate. Potrivit studiului Globocan, în România se înregistrează anual 10.000 de cazuri noi de cancer pulmonar și 33.000 de decese. Altfel spus, un român moare la fiecare 16 minute.

„Nu știm de ce a crescut numărul cazurilor de îmbolnăvire cu cancer bronhopulmonar, cert este că a revenit în top, pe locul I, înaintea cancerului colorectal și al cancerului de sân. Vin foarte mulți bolnavi cu stadiu de boală avansat și, încă un fapt care ne pune serios pe gânduri, este vârsta pacienților. Acum tinerii sunt din ce în ce mai afectați de aceste boli grave. Bine ar fi dacă am cunoaște exact cauza declanșării acestor afecțiuni, așa încât nu putem decât să presupunem care sunt, cunoscând condițiile de viață din ziua de astăzi. Evident, screeningul este cel mai indicat pentru verificarea periodică a stării de sănătate și pentru un diagnostic precoce, în cazul în care sunt simptome de boală. Din păcate, însă, în România nu există programe de sănătate pentru screeningul cancerului decât pentru cel de col uterin“, ne-a declarat dr. Doinița Vararu, medic șef la secția Oncologie din Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț.

Potrivit datelor statistice centralizate la Direcția de Sănătate Publică Neamț, anul trecut au fost luate în evidență 232 bolnavi de cancer bronhopulmonar, în total fiind, la finele anului 2016, 736 cazuri. Tot anul trecut au fost depistați, în ordine descrescătoare, 219 nemțeni cu cancer colorectal (1.587 cazuri în total în evidențe în 2016), 155 bolnave cu cancer la sân (1.873 în total în evidențe), 118 cancer de stomac (719 per total în 2016), 116 cazuri noi de prostată (888 per total în evidențe), 87 cancer de ficat (298 cazuri în evidențe), 80 cancer de pancreas (230 per total), 74 bolnavi de cancer de piele (1.532 bolnavi în evidențe), 65 cancer de col uterin (1.212 cazuri în total în 2016) și 49 nemțeni depistați anul trecut cu cancer de vezică urinară (622 bolnavi în evidențe).

Medicii spun că, din păcate, cancerul de plămâni dă simptome foarte târziu, când tratamentul nu mai este eficient, iar decesul este inevitabil. Există însă câteva semnale de alarmă pe care corpul încearcă să le transmită și care nu ar trebui ignorate: dureri de umeri, dureri de spate, scurtarea respirației în timpul efortului fizic, expectorație cu mucus închis la culoare, durere în piept, tuse persistentă, cronică, expectorație cu sânge, respirație șuierătoare, dureri de cap, pierderea nejustificată în greutate, apariția cheagurilor de sânge, umflarea gâtului și a feței, fracturi osoase care nu sunt cauzate de un accident, respirația dificilă, greoaie, senzația de lipsă de aer, infecții repetate la nivelul plămânilor, precum bronșita sau pneumonia. Desigur, nu înseamnă neapărat că ai cancer dacă bifezi unul sau mai multe simptome din cele enumerate mai sus, dar sunt un semnat de alarmă dacă se manifestă pe termen lung. O vizită la medicul pneumolog poate conduce la un diagnostic precis și un tratament corect.

Geanina NICORESCU