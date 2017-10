Ofertă generoasă de joburi în statele europene

Cele mai multe ocupații vacante se găsesc în Spania, la cules de căpșuni, respectiv 800 de posturi

Firmele din Marea Britanie dispun de 125 de posturi, majoritatea pentru muncitori

În această perioadă, angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 1.427 locuri de muncă, cele mai multe în Spania, în agricultură, respectiv la cules de căpșuni, unde sunt vacante 800 de joburi. În plus, ibericii mai dispun de 3 posturi de tehnician și unul de inginer automatizări. În Malta, firmele dispun de 153 de joburi, din care 150 sunt pentru șoferi de autobuz, și 3 pentru ingineri de sistem software. Dar nemțenii pot lucra și în Marea Britanie, unde se găsesc 125 locuri de muncă, din care 100 pentru muncitori în fabrică, 15 pentru asistenți medicali și câte 5, de îngrijitor persoane și îngrijitori persoane la domiciliu. În Germania, rețeaua EURES dispune de 120 locuri de muncă, respectiv bucătar – 15, ospătar -11, sous chef-10 și 5 de inginer testare automată echipamente. Tot aici, nemțenii mai pot lucra ca betoniști (4 posturi), excavatoriști- 4 locuri, montatori izolații clădiri -4 și încă 4 ca specialist sisteme de canalizare. Aceeași țară mai are vacante câte 3 joburi de farmacist, dezvoltator software, dezvoltator software Java, operator utilaje pentru construcții, recepționer, zidar, și căte două de chef de rang, commis de cuisine, electrician în construcții, electrician construcții cabluri, informatician, lucrător în construcții, maistru construcții rețele de cabluri, maistru hidroizolații clădiri, maistru construcții de drumuri, menajeră și operator mașini. Pe lângă aceste oportunități de încadrare, lucrătorii români mai au vacante câte un job ca administrator clădire, agent operațiuni hotel, agent servicii clienți, asistent medical, chef de cuisine, chef de pârtie, coafor, coordonator evenimente, consultant dezvoltator software Java/Java EE, constultant vânzări, dezvoltator software Front-End, expert dezvoltare software, inginer mecatronică auto, instalator clădiri și instalator/montator țevi. Totodată, în Germania, mai este diponibil câte un loc ca maistru șantier construcții, manager adjunct restaurant, manager în construcții, manager vânzări, maistru construcții civile, mecanic instalații sanitare, termice/de climatizare, montator acoperișuri, muncitor în construcții din beton armat, operator pompe beton, organizator salon mic dejun, programator jocuri, specialist restaurant, sudor și șofer camion. Multe oferte de angajare sunt și în Cehia, e vorba de 98. Din acestea 30 sunt de șofer autobuz, 20 ca șlefuitor, pilitor, 15 ca forjor și tot atâtea de operator CNC. Tot aici mai sunt libere câte 5 posturi de electrician auto, șofer de tir și mecanic auto. Nemțenii intersați să muncească în această țară, mai au vacate câte un job de electrician, tehnician frigidere și tehnician la mașini pentru prelucrarea produselor din plastic. În Italia, românii își pot găsi de lucru ca îngrijitori la domiciliu, respectiv 40 de posturi. În Slovacia, firmele oferă 40 de ocupații ca operator producție. Nici angajatorii finlandezi nu ne-au uitat, fiindcă aceștia dispun de 37 locuri de muncă, din care 18 pentru ospătari și 9 pentru bucătari. În plus, mai sunt vacante 5 slujbe de faianțar, două de programator CNC și câte una de operator strung manual, sudor MIG – MAG și sudor plasmă/TIG. Ultima pe lista EURES este Luxemburg, care oferă 10 posturi de senior tehnician Chrome.

V. ANDRIEȘ