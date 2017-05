Obiectiv ratat pentru CSM Ceahlăul

CSM Ceahlăul – Voința Ion Creangă 1-2 (0-1)

Stadion: Municipal, teren bun, vreme plăcută, spectatori, cca. 250.

CSM Ceahlăul: Chelaru – Catrinoi, Rusu, Smău, Albu – Rotaru, Barb – Vasile, Apostol, Mateiciuc – Lupei. Au mai intrat, Ungureanu, Todiresei, Șimon. Antrenor, Toader Șteț.

Voința: Dornescu – Vlaicu, Biciușcă, Fomin, Rusu – Tulbure, Tudor, Ghidarcea, Samson – Harbuzaru, Samson. Au mai intrat, Tulpan, Capraru, Nistor, Bânga. Antrenor, Gheorghe Leonte.

Arbitrii: Cosmin Apetrei – central, Florin Cosma, Vlad Țăranu – asistenți.

Observator: Ciprian Gheorghe.

Fotbaliștii de la CSM Ceahlăul au ratat al doilea obiectiv al sezonului. După ce au promovat în liga a patra, elevii antrenorilor Toader Șteț, Vali Avădanei, Lidi Chertic și Florin Anton au ratat și posibilitatea de a se califica în finala Cupei României, faza județeană, și de a întâlni un adversar din liga a treia, dacă ar fi câștigat această competiție. Miercuri, pe Municipalul din Piatra Neamț, tinerii fotbaliști pietreni au pierdut cu același scor, 1-2, cu care au cedat și confruntarea tur cu Voința Ion Creangă, formație din eșalonul 4 fotbalistic. Cele două partide au fost trase aproape la indigo, în sensul în care jucătorii de la Ion Creangă au condus cu 1-0 la pauză, pietrenii au egalat la 1 în partea a doua, după care a venit golul de 2-1 pentru elevii lui Gheorghe Leonte.

După o ploaie torențială de aproximativ 20 de minute, care a influențat oarecum starea gazonului destul de umed, și în prezența a aproximativ 250 de spectatori, duelul din retur de la Piatra Neamț a început în nota echilibrului, cu o posesie superioară pentru gazde, dar cu o apărare atentă pentru oaspeții. Ocaziile au fost destul de rare la cele două porți, jucătorii de la Ion Creangă, mult mai experimentați, reușind să închidă perfect culoarele către poarta lui Dornescu. Repriza se îndrepta către un 0-0 destul de echitabil cu ceea ce s-a întâmplat pe teren, dar a venit faza din minutul 40, care l-a avut în prim plan pe atacantul oaspeților, Ionuț Tofan, fostul jucător de la CSM Roman, care a marcat un gol de senzație pentru trupa din Ion Creangă. Tânărul atacant al Voinței a luat mingea de la mijlocul terenului, a driblat vreo 3 adversari, și a șutat senzațional de la circa 35 de metri, direct în vinclu, fără nicio speranță pentru portarul Chelaru, care s-a văzut pentru prima dată învins. Oaspeții au intrat în avantaj la vestiare, iar la acest scor, CSM Ceahlăul era obligată să marcheze două goluri în partea a doua, fără a mai primi, pentru a trimite partida și implicit calificarea în prelungiri. Iar gazdele au ieșit destul de motivate de la vestiare și au reușit să egaleze prin Mateiciuc, restabilind egalitatea pe tabela de marcaj. A urmat apoi o dominare a pietrenilor, mult mai proaspeți din punct de vedere fizic decât colegii de la Ion Creangă, însă șuturile lui Apostol, Rusu și Barb nu i-au dat mari bătăi de cap lui Dornescu. Totuși, gazdele puteau face 2-1 la ocazia destul de mare a lui Lupei, care a scăpat singur cu portarul advers, a șutat destul de bine, însă Dornescu a scos in extremis de sub transversală. Pe fondul acestei dominări sterile a gazdelor și a trecerii timpului, oaspeții au dat lovitura prin Harbuzaru, care a punctat pentru 2-1 și a stabilit în proporție de 100% formația calificată în finala cupei. Tulbure a avut o incursiune pe bandă, a centrat în fața porții, iar Harbuzaru, un fotbalist cu mare experiență la acest nivel, i-a luat fața unui jucător pietrean și l-a învins pentru a doua oară pe Chelaru. S-a terminat 2-1, același rezultat ca și în tur, și cu scorul general de 4-2, Voința Ion Creangă merge în finala Cupei României, acolo unde va întâlni pe Cimentul Bicaz.

„A fost un meci foarte frumos și disputat, plăcut pentru spectatorii prezenți pe stadion. Gazdele au dominat mai mult, dar noi am fost mai pragmatici, și așa cum am spus și după jocul tur, venim aici să jucăm și să ne atingem scopul. Am reușit și suntem mulțumiți, chiar dacă la 1-1 am avut unele momente mai grele. Într-un fel este normal, avem o echipă cu jucători mai în vârstă, de 34, 35 sau 36 de ani, unii dintre ei au venit direct de la muncă, iar la aspectul fizic mai suferim. Cred totuși că experiența jucătorilor noștri a fost superioară elanului tineresc și condiției fizice mai bune a fotbaliștilor pietreni, care formează totuși o echipă destul de bună. Ne-am bucurat că am evoluat și pe cochetul stadion din Piatra Neamț, o onoare pentru noi, și ne bucurăm că tot aici vom disputa și finala cupei“, a declarat după meci antrenorul Gheorghe Leonte.

Voința Ion Creangă va juca cea de-a șasea finală a Cupei României, trofeul pe care l-a mai câștigat de alte 4 ori. Calificarea în ultimul act al cupei a fost savurată și de oficialii de la Ion Creangă, prezenți miercuri la partida de la Piatra Neamț. „Să știți că nu am avut un meci ușor. Copiii de la CSM Ceahlăul sunt obișnuiți cu terenul, care este mai mare decât al nostru și i-a avantajat. Ei sunt mai tineri și fac antrenamente în fiecare zi, iar băieții mei au venit de la muncă astăzi. S-a cunoscut rezistența fotbaliștilor de la Ceahlăul, dar s-a cunoscut și experiența noastră. Noi am venit cu experiență, ei cu tinerețe și până la urmă a câștigat experiența. Vom juca finala cu Cimentul Bicaz la Piatra Neamț. Pe cei de la Bicaz i-am învins și acasă și în deplasare în campionat, iar obiectivul este să câștigăm Cupa României, faza județeană“, a spus și Neculai Năstase, viceprimarul comunei Ion Creangă.

De partea cealaltă, în tabăra pietreană s-a simțit frustrarea celei de-a doua înfrângeri consecutive în fața Voinței Ion Creangă, dar și eliminarea din competiție. „Per total s-a văzut lipsa noastră de experiență. Într-un fel, cei de la Ion Creangă au profitat de naivitățile noastre. Am avut situații de a marca, dar nu am reușit. Chiar Lupei a ratat la 1-1 o ocazie uriașă singur cu portarul. Sper ca aceste două înfrângeri din Cupa României să-i aducă pe băieți cu picioarele pe pământ. Nu se câștigă ceva fără efort, fără să te implici sută la sută în joc“, a concluzionat antrenorul Toader Șteț.

Jucătorii de la CSM Ceahlăul vor încheia meciurile oficiale din acest sezon duminică, când vor întâlni în deplasare pe Ozana Timișești, în etapa a 18-a a ligii a cincea.

Voința Ion Creangă își poate apăra trofeul pus în joc, după ce a cucerit și sezonul trecut Cupa României, învingând în finala de la Roznov cu 4-2, după executarea loviturilor de la 11 metri, pe Bradu Borca. În timpul celor 90 de minute și după cele două reprize de prelungiri, scorul a fost egal, 1-1.

Încă un scor record

Cimentul Bicaz – Flacăra Brusturi 14-1 (5-0)

Cimentul Bicaz este cealaltă finalistă a Cupei României, formație care își rezolvase calificarea în ultimul act încă din manșa tur, când a bătut cu 10-0 în deplasare pe Flacăra Brusturi. De această dată, miercuri, la Bicaz, elevii lui Cristi Luca s-au impus cu 14-1 în fața grupării din Brusturi, după ce la pauză au condus doar cu 5-0. Cimentul va juca finala de la Piatra Neamț, după ce a eliminat la general cu 24-1 pe Flacăra Brusturi.

„Pentru noi, să jucăm finala cu Voința Ion Creangă e o surpriză și nu prea. Eu aș fi preferat să întâlnim în ultimul act pe CSM Ceahlăul. Tinerii de la Ceahlăul nu au putut să întoarcă rezultatul, pentru că experiența celor de la Ion Creangă și-a spus cuvântul din plin. Cred că va fi o finală frumoasă, dar mai cu seamă echilibrată. Când ajungi să joci o finală nu contează cu cine joci. Trebuie să câștigi trofeul pentru că de asta ai ajuns acolo“, a declarat antrenorul de la Cimentul, Cristi Luca.

La finele acestei săptămâni, AJF Neamț va stabili data de disputare a finalei Cupei României, act final care va avea loc pe stadionul Municipal din Piatra Neamț.