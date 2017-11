Oare de ce ne pleacă lucrătorii? În Slovenia, o femeie de serviciu câștigă 800 de euro

Contractul de muncă va fi pe o durată determinată, respectiv de 6 luni

În România, în cel mai fericit caz, o femeie de serviciu câștigă cel mult 1.500 de lei, bani insuficienți însă pentru întreținerea unei familii, când în ziua de astăzi viața este foarte scumpă. La polul opus, în Slovenia, un astfel de lucrător primește o leafă dublă, precum și alte facilități. Persoanele care doresc să muncească în această țară, o pot face legal, prin rețeaua EURES România, când în aceste zile, sunt vacante două astfel de joburi, în localitatea Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana, la firma DOBROVITA Druzba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o. Viitorii angajați vor face curățenie în birouri, spații de producție și echipamente. Se va lucra câte 40 de ore/săptămână, în două schimburi, sâmbăta și duminica sunt zile libere. Pentru obținerea acestor posturi se cer următoarele: vorbirea limbii engleze, școala primară, 6 luni de experiență, conștiinciozitate, cinste și o atitudine pozitivă față de colegi și clienți. Firma oferă posibilitatea de colaborare pe termen lung și bonusuri. Contractul de muncă se va face pe o durată determinată, respectiv de 6 luni. CV-urile se vor completa în limba engleză și vor fi expediate la adresa : uros@dobrovita.com. Persoană de contact Uros Urbas, web www.dobrovita.com. Data limită de depunere a CV-urilor este 25 noiembrie 2017. A doua ofertă vine din Malta, în meseria de zidar, unde firma ATTARD DEVELOPMENTS CO LTD dispune de 6 posturi vacante. Ca sarcini de serviciu, viitorii angajați trebuie să pregătească, să aranjeze, să împrăștie betonul și să-l niveleze. În plus, trebuie să pregătească grinzile, coloanele și panourile din beton, să aplice latex și epoxid pe podele, folosind utilajele care vibrează pentru umplerea golurilor de aer din beton. Candidații acestor acestor joburi au nevoie de cel puțin 1 an de experiență, permis de conducere categoria B, să fie capabili să facă față provocărilor fizice de la locul de muncă, să poată lucra la înălțime și în echipă. De asemenea, aceștia trebuie să fie disponibili pentru a efectua ore suplimentare. Persoanele interesate de aceste slujbe trebuie să vorbească fie limba engleză, italiană sau malteza. Remunerația primită va fi de 1.000 sau 1.100 euro/lună. Angajatorul va oferi sprijin în vederea găsirii unei locuințe și va asigura transportul pentru toți muncitorii. Perioada contractului va fi de 12 luni. CV-ul trebuie să fie model Europass (cu poză) și completat în limba engleză, cu mențiunea la Subject că aplică pentru poziția „Mason”, cu nr. de referință: 326604, la următoarea adresă : eures.recruitment.jobsplus@gov.mt.

