Oameni și atitudini

Trecând zilele acestea prin cartierul Precista, am văzut într-o grădinuță amenajată în fața unui bloc de lângă piața Bistrița o căsuță. Micuță și atipică pentru un câine, am întrebat la magazinul de alături a cui e și am aflat că găzduiește o pisică ce se aciuase din iarnă în zonă. Un locuitor din bloc amenajase căsuța, după ce toată iarna îngrijise și hrănise pisica și o ferise de frig cu niște cartoane, iar în primăvară i-a construit căsuța din imagini, pentru a nu strica armonia decorului. Spațiul verde găzduia, astfel, pe una din frumoasele și utile patrupede care trăiesc foarte bine pe lângă oameni și s-au adaptat extraordinar. Am aflat că cel care se ocupă de pisică este un funcționar din primărie. El ne-a mărturisit că mai are acasă o pisică și i-a fost milă să lase de izbeliște, în ger, un animal nevinovat, iar când vremea a permis, a ținut cont de sfaturile vecinilor, deranjați de cartoanele din fața blocului, și i-a amenajat pisicii „prima casă“ cum îi place să spună, continuând să-i aducă mâncare și apă, la fel ca alți vecini. Acum, priveliștea este una plăcută, iar pisica și-a „adjudecat“ locuința, fără ca alte patrupede să o deranjeze.

Atitudinea pietreanului vine în oglindă cu un alt episod, dar la polul opus. Un cititor a remis redacției noastre niște fotografii cu un alt animal care, din păcate, a plătit cu viața inconștiența unor oameni. În imagini este un cal care zace pe un drum, cu răni la gât și la picioare provocate, după cum ne-a relatat cititorul, după ce a fost bătut crunt de cel pe care-l slujea și care apoi l-a abandonat în drum. Cu piciorul rupt, animalul a tot încercat să se ridice, dar în zadar. Calul a stat o noapte în drum, iar spre dimineață niște femei i-au adus de mâncare, apă și l-au învelit cu pături. Animalul a murit în cele din urmă, după suferințe cumplite, a doua zi. Autoritățile au fost anunțate și calul a fost luat. Cel care ne-a semnalat acest incident ne-a mărturisit că, în momentul când s-a apropiat de el, a văzut bietul animal cum plângea. Omul care l-a bătut, sigur nu. (C.I.)