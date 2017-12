O ultimă şedinţă cu aer de sărbătoare la Consiliul Judeţean

Ultima şedinţă de Consiliu Judeţean s-a terminat cu o cupă de şampanie, colinde şi urături, după ce consilierii au aprobat, fără prea mari nelămuriri, toate proiectele aflate pe ordinea de zi: au fost alocaţi bani – ce mai era de alocat; avem un nou consilier judeţean în locul lui Dan Vasile Constantin a venit (î cel de al patrulea mandat al său) Bogdan Onu (Roman); s-au adresat mulţumiri: „Vă mulţumesc pentru anul în care am lucrat împreună, am făcut lucruri importante pentru infrastructura din judeţ şi vă mulţumesc pentru susţinere. Sper ca şi în anul viitor să realizăm împreună lucruri la fel de importante pentru administraţia publică”, a spus preşedintele Ionel Arsene.

El le-a mulţumit tuturor colegilor din Consiliu „Celor din alianţă dar şi celorlalţi” şi a mulţumit şi presei, cu care a ciocnit, la final, o cupă de şampanie.

La sfârşitul şedinţei de Consiliu Judeţean, ultima din acest an, au venit colindători.

Primii – Grupul de Muzică Bizantină Evanghelismos (Corala Bărbătească Ortodoxă) de la parohia 1 Mai. Biserica din cartier a primit sprijin financiar de la Consiliul Judeţean pentru finalizarea lucrărilor. Sprijin pe care vice-preşedintele Ion Asaftei l-a promis şi pentru anul viitor, sub condiţia „numai să-l cereţi”. Au colindat, apoi, interpreţii de la Codrii Neamţului.

Ca în fiecare an, consilierii (şi cei judeţeni, şi cei locali), n-au scăpat de bicele pluguşorului citit hotărât în faţa Consiliului Judeţean de profesorul Costache Lupu, doar că anul acesta bicele s-au transformat în mângâieri: Costache Lupu s-a gândit că nu e bine să înjure gazda care l-a primit şi i-a făcut un pluguşor care să mulţumească pe toată lumea. N-au lipsit caii, iar alături le-au fost tuturor, membri ai Uniunii Judeţene a Pensionarilor din Neamţ.

Consiliul Judeţean a făcut o poză de grup PSD-PNL-PMP-ALDE, de care să-şi amintească şi anul viitor, când nu vor cădea de acord.

M.O.T.