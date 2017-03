O nouă condamnare pentru Mihai Fărcășanu

Vineri, 31 martie 2017, Curtea de Apel Bacău a închis un alt dosar în care Mihai Fărcășanu a fost judecat pentru mișmașuri politice. Este vorba despre o situație de la alegerile locale din anul 2012, din comuna Ceahlău, când primul candidat al PPDD (al cărui lider era la acea vreme Fărcășanu) ales în consiliul local – Marcela Glăvan – a fost înlocuit printr-o adresă de la partid. În adresă se anunța „retragerea sprijinului politic“ proaspetei consiliere, pe motiv de rezultate electorale per ansamblul partidului. Înlocuitorul doamnei consilier era Petru Luca, însă după mai multe corespondențe oficiale între partid, primărie, autoritate electorală, problema a fost tranșată în favoarea Marcelei Glăvan, care a fost validată în noul consiliu.

De aici, au intrat anchetatorii pe fir, care au deschis un dosar penal pe numele lui Fărcășanu și Luca pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, respectiv înșelăciune și uz de fals. Procesul a fost încheiat de Judecătoria Bicaz, care în primăvara anului trecut l-a achitat pe Petru Luca, dar a dispus confiscarea sumei obținute de pe urma infracțiunii: „În temeiul art 396 alin 5 raportat la art 16 lit b teza a II-a Cod procedură penală achită pe inculpatul Luca Petru sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune prevăzută de art 215 alin 1 și 2 Cod penal din 1969. În temeiul art 396 alin 5 raportat la art 16 lit b Cod procedură penală, cu aplicarea art 5 Cod penal achită pe inculpatul Luca Petru, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uz de fals prevăzută de art 291 Cod penal 1969. În temeiul art. 118 alin 1 lit e Cod penal 1969 confiscă de la inculpatul Luca Petru suma de 1.072 lei ca bun dobândit în urma săvârșirii unei infracțiuni“, spune minuta de ședință.

Mihai Fărcășanu, în schimb, a fost achitat pentru fals în înscrisuri sub semnătură private și declarat vinovat de înșelăciune, pentru care a fost condamnat la 3 ani și 6 luni închisoare și interzicerea drepturilor de a fi ales în orice fel de funcții publice în decurs de doi ani. Parchetul, dar și inculpatul au atacat sentința, iar vineri, 31 martie 2017, Curtea de Apel Bacău a dat sentința definitivă.

Noua condamnare îi aduce fostului lider de partid o pedeapsă mai mica, instanța admițând schimbarea încadrării juridice din înșelăciune în participație improprie la înșelăciune, plus falsul în înscrisuri. Magistrații băcăuani au dispus, astfel, o pedeapsă totală de 1 an și 8 luni închisoare, cu executare și au menținut decizia primei instanțe de „anulare a înscrisurilor cu nr 652/20.06.2012 și 653/20.06.2012 aflate la filele 49 și 50 din dosarul de urmărire penală“. Pe cale de consecință, și drepturile civile elective au fost interzise pe o perioadă mai mică, de un an. A rămas, însă, obligația ca inculpatul să-i achite Marcelei Glăvan daune materiale de 1.072 lei și despăgubiri morale de 5.000 lei.

Mihai Fărcășanu mai are condamnări pe alte dosare penale și, în același timp, alte procese pe rol. (C.I.)