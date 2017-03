O firmă norvegiană caută bucătar priceput la preparate… turcești

*Salariul va fi în funcție de calificare și experiență *Durata contractului este pe o perioadă nedeterminată

Bucătarii români sunt apreciați peste hotare, fiind bine plătiți și respectați, pentru a fi „racolați“, chiar cu riscul de a depopula patria mumă. În aceste zile, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin rețeaua europeană EURES oferă două posturi vacante în Norvegia, în ocupația de bucătar, la pregătirea și servirea mâncărurilor tradiționale turcești, într-un restaurant popular din centrul orașului Trondheim. Pentru aceste joburi, firma Istanbul Express cere calificare și experiență în prepararea produselor alimentare cu specific turcesc. Se mai cere vorbirea limbii engleze. Salariul va fi în funcție de calificare și experiență. Durata contractului va fi pe o perioadă nedeterminată. Se va lucra în schimburi. Doritorii trebuie să expedieze CV-urile model Europass în limba engleză, la adresa de e-mail: trkayhan@gmail.com, până la data de 31 martie 2017.

În afară de aceste slujbe, ANOFM mai intermediază 10 posturi de șoferi de camion pentru o firmă din Slovacia, respectiv Chemosvit Chedos Ltd., care este o companie de transport cu tradiție îndelungată, având o bogată experiență și profesionalism în domeniul transporturilor, a logisticii și de expediere a mărfii. Doritorii trebuie să aibă următoarele studii: învățământ primar sau secundar, școală profesională sau de ucenici. Se mai cere permis de conducere E, D, card tahograf, test psihologic și experiență de minimum un an de zile. Candidații trebuie să vorbească limba engleză (cunoștințe de bază) sau germana/slovaca. Firma oferă o leafă de 530-900 euro/lună. Rambursarea cheltuielilor de deplasare și cazarea vor fi asigurate de angajator, cu 10 euro/zi. În plus, masa va fi oferită de firmă. Tipuri de contribuții oferite de companie: sănătate, boală, șomaj, invaliditate, rănire și pensie. Pentru înscriere se vor trimite următoarele: CV-ul, scrisoare de motivare și permis de conducere, la consilierul EURES din Slovacia, la adresa de e-mail: ingrid.mitterpachova@upsvr.gov.sk.

V. ANDRIEȘ