O bandă de hoți terorizează oamenii din Piața Mare

Legea pumnului printre tarabe, unde cetățenii sunt amenințați dacă intervin

”De teama țiganilor am intrat în mașină și am sunat la 112”, ne-a spus Adrian I, martor la o încercare de furtișag

Într-un stat european, unde oamenii ar trebui să fie apărați de indivizii certați cu legea, iată că autoritățile nu-și fac bine treaba și ne referim aici la locurile tranzitate de multă populație, respectiv Piața Mare, unde de ceva vreme, zonele din fața tarabelor au devenit „raiul” hoților de buzunare, care teroriează clienții piețarilor, furându-le banii și alte obiecte.

Ieri dimineață, în jurul orei 10, am facut un tur al pieței cu pricina și n-am găsit țipenie de om al legii care să patruleze prin zonă pentru a alunga „spiritele” rele. Poate aceștia aveau alte priorități, oricum nu am avut un sentiment de siguranță și mi-am păzit cu atenție portmoneul și telefonul mobil. Am mers în locul descris de o persoană, care la începutul acestei săptămâni a asistat în Piața Mare, la o tentativă de furt, când o femeie era să fie buzunărită de o individă de etnie romă, care s-a izbit în ea și vroia să o buzunărească. Martor la cele întâmplate (și dând dovadă de curaj), Adrian I din Bistrița a luat atitudine și i-a făcut observație hoaței, care a dispărut imediat. După incident, a apărut un individ bine făcut, care cu un ton amenințător l-a amenințat și s-a apropiat de el, spunându- i să-și caute de treabă că altfel va avea probleme. Fără să se piardă cu firea, omul a înaintat către hoț, care surpins de curajul bărbatului a făcut un pas înapoi. „Este strigător la cer! Nu mai ai siguranță pe unde mergi. Hoții acționează în grup și amenință pe cei care i-au atitudine, așa cum am pățit și eu. După acest incident am intrat în mașină și am sunat imediat la 112, și am anunțat ce-am pățit. Preciez că prin zonă nu era niciun polițist”, ne-a povestit Adrian I, supărat și revoltat de cele întâmplate. Însă nu este singura persoană care a asistat la astfel de evenimente nedorite. Și Constantin V, din Piatra Neamț a fost amenințat de o bandă de hoți, care “lucra” exact în același loc, respectiv în fața tarabelor din zona fabricei „8 Martie”. “În urmă cu aproximativ două săptâmâni am văzut cum un grup de romi l-au buzunărit pe un cetățean în vârstă, căruia indivizii i-au luat portmonelul. Îndignat de cele văzute am încercat să- I opresc, însă doi dintre hoți m-au amenințat direct să-mi caut de treabă dacă nu vreau să pățesc ceva. Unul din ei era bine făcut. De teamă, am plecat imediat, însă tot priveam în urmă să nu fiu atacat. Săracul om care a rămas fără portmoneu se tot căuta prin buzunare”, ne-a zis Constantin V, martor la cele întâmplate. Ieri am discutat și cu o vânzătoare de la o tarabă, din zona unde își fac veacul acei indivizii certați cu legea, care de frică, n-a vrut să-i dezvăluim identitatea. “Sunt mai mulți hoți, care umblă câte 3 odată și acționează după ce trec polițiștii. Sunt bărbați și femei. Am văzut de multe ori cum se uită prin gențile femeilor. De obicei, atacă când zona se aglomerează. Pentru a-i prinde în flagrant, ar trebui ca polițiștii să nu poarte uniforme. Până la această oră, nu am văzut niciun om al legii care să patruleze prin zonă”.

V. ANDRIEȘ