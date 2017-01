NOI PROCURORI LA ȘEFIA PARCHETELOR DIN JUDEȚ

Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț are șef nou în urma concursului recent încheiat. Începând cu data de 1 ianuarie anul acesta, procuror Andreea Costina Berariu este primprocuror al unității, prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii. Magistratul a promovat concursul finalizat în luna decembrie, cu nota 9,32, obținând la proiectul referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere nota 9,25 și la testul grilă notă 9,40. Andreea Costina Berariu va deține funcția de conducere pentru un mandat de 3 ani. Funcția de prim-procuror al Parchetului Piatra Neamț s-a vacantat după ce Violeta Hobincu-Acsinte a promovat în vara anului trecut, prin concurs, la șefia Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț. Echipa din conducerea instituției este completată de Georgeta Ciupic, prim-procuror adjunct. Tot de la finele anului trecut, procurorul Virgil Cornea a fost reinvestit la conducerea Secției judiciare și procurorul Liviu Nicolae Ionașcu la conducerea Secției urmărire penală. O altă unitate care are conducere plină în urma ultimului concurs este Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman. Funcția de prim-procuror a fost adjudecată de Tudor Ionuț Vieriu cu nota finală 8,85 (8,90 la proiect și 8,80 la testul grilă). Magistratul revine la Parchetul Roman după ce în ultima jumătate de an și-a desfășurat activitatea într-o funcție de execuție la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, în urma promovării câștigate la concursul de anul trecut.

Cristina IORDACHE