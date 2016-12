„Noi creștem odată cu țara“ Cerneală și toner pentru Primăria lui Chitic de peste 1,2 miliarde lei vechi în doar 5 luni

* O firmă cu sediul în apartamentul de la etajul patru al domiciliului unicului asociat și administrator a livrat, prin încredințare directă, cerneluri, tonere, 4 faxuri plus servicii de întreținere pentru imprimante și calculatoare în valoare de 123.215 de lei, în mai puțin de jumătate de an * Întâmplător, firma a fost înființată la sfârșitul lunii în care Chitic a ajuns viceprimar pentru prima dată

Raportarea primarului de Piatra Neamț, Dragoș Chitic, la marile sau micile afaceri este una complexă. Nu poți să spui, de exemplu, că este foarte activ când e vorba să apară un mega-super-hyper magazin sub poalele Pietricicăi, așa cum s-a spus deja, și, totodată, să îl acuzi că este nepăsător la consecința directă a acestei apariții: sufocarea micilor comercianți locali, plătitori cinstiți de taxe locale, dar care nu expatriază profitul. Nu poți să spui așa ceva pentru că există cel puțin un contra-exemplu, găsit de noi, în care un serele local, relativ mic și obscur, a crescut foarte frumos la umbra primarului Chitic. Nu vom da numele acestui sereleu, să nu îi facem reclamă nesolicitată.

Domeniul de creștere economică despre care este vorba poate fi numit al achizițiilor prin atribuire directă, subdomeniul cerneluri și tonere pentru imprimante și copiatoare. Achizițiile directe sunt cele care nu au nevoie de proceduri speciale pentru încredințare, fiind socotite implicate în activități mai puțin cheltuitoare-risipitoare de bani. De o bucată de vreme însă, așa mici cum or fi ele, și acestea trebuie făcute publice. Astfel mai aflăm și noi pe ce și, mai ales, cui se dau banii publici.

Concret, această afaceri cu cerneluri și tonere pe care vrem să o aducem în atenția opiniei publice, pentru că la mijloc sunt bani publici, a început la data de 21.04.2016, ora 08:38 și s-a derulat, deocamdată, până la data de 21.09.2016, ora 08:47, dar nevoia de aceste produse este neostoită, așa că, vorba bancului, „bila continuă să sară“. În această perioadă relativ scurtă, de nici măcar jumătate de an, mai exact de 5 luni în capăt, au fost puse în operă nu mai puțin de 52 de achiziții directe de la firma nenumită aici. Totalul relației: 123.215 de lei, adică peste 1,232 miliarde lei vechi.

Codurile CPV folosite pentru achiziții cu încredințare directă sunt câteva: 30192113-6 – Cartușe de cerneală; 30125100-2 – Cartușe de toner; 30125110-5 –Toner pentru imprimantele

laser/faxuri; 30125120-8 – Toner pentru fotocopiatoare. Tot în suma asta apar, în plus alte două coduri CPV: 32581200-1 – Aparate fax și 50320000-4 – Servicii de reparare și de întreținere a computerelor personale.

Exemplu cu numere mari: la 25.04.2016, se finalizează achiziția directă a unui număr de 45 de „Cartuș negru HP Laser Jet PRO 400“, pentru suma de 235 lei. Unitatea de măsură: bucata, așa că facem tabla înmulțirii și ies 10.575 lei. Dar și exemplu cu numere mici: la data de 28.06.2016 se finalizează achiziția directă pentru „Încărcarea cartușelor laser de imprimantă din cadrul instituției“, pentru suma de 46 lei și numărul de bucăți 30. Tabla înmulțirii: 1.380 lei.

Firma care a reușit performanța să dezvolte o astfel de relație comercială cu Primăria Piatra Neamț a fost înființată la data de 30.06.2008, adică exact la sfârșitul lunii în care Dragoș Chitic ajungea viceprimar pentru prima dată și, astfel, începea o nouă epocă. Are sediul social la adresa de domiciliu a unicului asociat și administrator, adică într-un apartament-locuință situat la etajul 4 al unui bloc de pe bulevardul Decebal. În primul an nu a mișcat prea mare lucru, iar pentru 2009 a declarat o cifră de afaceri de 57.310 lei și 0 (zero) angajați, număr mediu. Cel mai mult a crescut în 2014, cu o cifră de afaceri de 222.934 lei, dar cu un număr mediu de angajați coborât la 0 (zero), după ce anul anterior fusese de 4. În 2015 are 3 angajați (număr mediu), iar cifra de afaceri este de 221.043 lei, din care scoate un profit net de 45.711 lei. Pentru anul acesta cam jumătate din cifra de afaceri de anul trecut a cam fost făcută în jumătatea de an de relații cu Primăria.

Mihael BALINT