Nihil sine Geo. Să mai și citim

Mai opriți-vă din feisbuceală și politică, și mai puneți mâna pe o carte.

Eu am pus mîna pe două deodată:

1. Vrăjitorul din Oz

Acum patruzeci și ceva de ani, am văzut, la Teatrul Tineretului, piesa cu acest nume. Văzând în raft cartea omonimă, m-am gândit că musai trebuie și citită, am luat-o și chiar am început-o. Am înțeles din prima că noțiuni precum candoarea, copilărirea, fantezia lăsată slobodă, sunt calități necesare și scriitorilor, și cititorilor, iar scriitorii trebuie să le inducă cititorilor, iar reușita acțiunii dă valoare scrierii și scriitorilor.

2. Neagu Djuvara, 444 de fragmente memorabile

Fără să fiu un fan Gabriel Liiceanu, trebuie să-i remarc acestuia meritul de a fi pus în funcțiune o editură de elită, și să-i reproduc unele fraze inspirate din prezentarea pe care o face nemuritorului MoșNeagu: „Nimeni nu cred să se fi lăsat vreodată mai greu supus de tirania timpului. Bătrânețea ne ia în primire când începem să deschidem poarta tristeții și a încruntării. Pe Djuvara nu l-am văzut niciodată trist. De când îl știu, râde cu o voluptate care te face să crezi că abordarea unei mine grave este o formă de impolitețe“.

Astea sunt gentilețuri și fraze de scriitor inspirat (Liiceanu). Cât despre Djuvara, trebuie citită viața lui, și citite istoriile lui.

Jud. Gh. MOROȘANU

nihilsinegeo@yahoo.com