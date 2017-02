Nihil sine Geo Convinge judecătorul(XV)

* (Învinge judecătorul? – învățăminte pentru scriitori de texte– un episod rătăcit și recuperat) *Un fel de recenzie a cărții lui Adrian Toni Neacșu

Capitolul 6, Reguli esențiale în scrierea documentelor juridice.

Iată ce ne spune maestrul Adrian Toni Neacșu despre scrisul juridic:

„Avocatul este un scriitor profesionist“.

„A scrie bine și a scrie repede sunt lucruri care, cel mai adesea, se exclud reciproc“.

Apoi, autorul citează pe maestrul antic: „Stilul pretinde cea mai grea muncă, dar dă și rezultatele cele mai utile“.

O carte de referință în domeniu este „Stilul judiciar“, de Radu Dimiu, 1939, reeditată Editura Rosetti, 2004.

„Bineînțeles că scrisul este o activitate dificilă. Cunoaștem cu toții sentimentul de paralizie pe care îl ai când trebuie să faci o cerere într-un timp scurt. Conștiința apropierii termenului te îngrozește. Odată cu trecerea timpului crește și anxietatea, iar scrisul pare tot mai terifiant“.

„Un scriitor trebuie să aibă timp dedicat reflecției“.

Iată aici un exemplu personal GM: Într-un dosar „al meu“ ca jurist, am găsit următorul text scris de o doamnă avocat, într-o întâmpinare: „Reclamanta, în cererea sa, a ignorat art…“și a lăsat fraza în suspensie. Ce înțelege de aici judecătorul? Că autorul nu are nici o rigoare, măcar în a-și reciti lucrareapentru corectură; că autorul nu are nici un respect elementar pentru cititorii săi, nu mai vorbim despre respectul pentru justiție și judecător; în fine, un asemenea „stil“ este perdant pentru clientul care plătește și își pune speranța în profesionistul la care a apelat.

Surpriza mea, după ce am scris paragraful de mai sus: revenind cu ochii pe cartea în recenzie, văd la pag. 121, următorul titlu: „1% inspirație, 99%… corectură“.

Maestrul spune într-un titlu ceea ce eu am explicat cam lung, totuși revin: un text se scrie într-o primă formă (mai numită și draft), după care urmează adevărata muncă: recitire, corectură, reformulări, eliminarea repetițiilor (de idei și de cuvinte) etc. Valabil pentru orice scriere, pentru orice autor: avocat, ziarist, scriitor.

Rectificatio: Nu e valabil pentru scrisorile de dragoste: acestea trebuie să fie lungi, patetice, și cu repetiție.

Ultimul citat: „E important ca după ce ai început să scrii, să știi când să te oprești“.

Mă opresc și eu – va urma.

Jud. Gheorghe Moroșanu

