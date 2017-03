Niciun pietrean din cei 32 de candidați n-a mai apucat să fie ,,revoluționar cu rol determinant“

* Din Piatra Neamț au fost admise cereri pentru 32 de persoane care au solicitat bani pentru că ar fi avut calitatea de ,,revoluționar cu rol determinant“ * Însă niciun supra-revoluționar pietrean nu a primit drepturile bănești aferente, datorită intervenției organelor de urmărire penală

Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție a trimis, ieri, în instanță dosarul certificatelor false de revoluționar.

Potrivit rechizitoriului, prin OUG 95/2014, Legea nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 a fost modificată și completată, fiind introdusă o nouă categorie de revoluționari, și anume ,,Luptător cu rol determinant“, atribuit celor care în perioada 14-22 decembrie 1989 au avut un rol determinant la declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, și-au pus viața în pericol în confruntările cu forțele de represiune, au ocupat și apărat obiectivele de importanță deosebită care au aparținut regimului totalitar, doar în localitățile în care, în urma acestor acțiuni și confruntări, au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, până la fuga dictatorului, respectiv 22 decembrie 1989, ora 12.10.

Astfel, au fost determinate localitățile Timișoara, Caransebeș, Sibiu, Cugir, Lugoj, Târgu Mureș, Cluj-Napoca și București ca fiind cele în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, până la fuga dictatorului, urmând ca alte localități în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, până la fuga dictatorului, decât cele prevăzute la alin. 3, să fie determinate din acte normative emise în acest sens sau prin documente oficiale eliberate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. „Procedura de obținere a certificatelor pentru acordarea titlului de «Luptător cu rol determinant», prevăzut la art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, constă în avizarea dosarului la nivelul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor, deciziile emise în acest sens putând fi contestate la Comisia Parlamentară a Revoluționarilor din Decembrie 1989 (CPRD). Prin patru decrete semnate de președintele României, în anii 2015 și 2016, a fost conferit titlul de «Luptător pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu rol determinant» unui număr total de 3.505 persoane. Potrivit probelor administrate în cauză de procurori, o parte din aceste persoane au obținut însă acest titlu prin încălcarea dispozițiilor legale“, spune documentul.

Procurorii au stabilit că procedura de obținere a acestui certificat, fiind bazată aproape exclusiv pe documente și declarații provenind de la persoane direct interesate, a favorizat apariția, atât la nivelul asociațiilor județene de revoluționari, cât și la nivelul celor două instituții cu atribuții în acordarea acestor titluri, a unor persoane dispuse să promoveze acțiunile revoluționarilor din țară, solicitându-le acestora în schimb diferite sume de bani pentru obținerea în mod fraudulos a titlurilor de „Luptător cu rol determinant“ în cadrul Revoluției și, implicit, obținerea ilegală a drepturilor bănești aferente. „Facem precizarea că, spre deosebire de celelalte categorii de revoluționari, cea la care am făcut referire anterior presupune drepturi bănești majorate, în baza titlului respectiv deținătorii primind, începând cu data de 1 ianuarie 2015, o indemnizație de gratitudine în valoare de 2.020 de lei/lună“, se mai precizează în rechizitoriu. Procurorii mai spun că, printre altele, membrii Comisiei de avizare din cadrul SSPR nu au respectat adevărul istoric, iar persoane din localitățile incluse în mod abuziv în categoria celor cu ,,rol determinant“ au obținut de la bugetul de stat sume importate de bani, cu titlu de indemnizație de gratitudine. Probatoriul administrat a relevat că, până în prezent, o astfel de persoană, care a parcurs tot circuitul legal și a intrat la plată, a încasat suma de aproximativ 50.000 lei.

Din probele administrate a reieșit că „faptele comise au avut drept consecință prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 14.047.085 lei, aceasta reprezentând indemnizațiile acordate revoluționarilor începând cu data 1 ianuarie 2015, plătite de către casele județene de pensii“. Lista cuprinde localitățile Târgoviște – 3.510.651 lei (80 de persoane au primit indemnizația de gratitudine din totalul celor 89 care au obținut titlul de luptător cu rol determinant), Buzău – 2.107.536 lei (50 de persoane din totalul de 52), Arad – 2.996.227 lei (64 de persoane din totalul de 68), Băile Herculane – 545.458 lei (13 persoane din totalul celor 13), Brăila – 2.810.048 lei (64 de persoane din totalul de 67), Deva – 2.077.165 lei (56 de persoane din totalul de 62). Spre deosebire de acestea, din Piatra Neamț au fost admise cereri pentru 32 de persoane „care nu au primit până în prezent drepturile bănești aferente, datorită intervenției organelor de urmărire penală, la Suceava au fost 6 cereri admise, dar persoanele nu au primit până în prezent drepturile bănești aferente tot datorită intervenției organelor de urmărire penală, iar la Hunedoara prin decizia comisiei au fost create condițiile necesare pentru ca persoanele care susțin că au luptat la Revoluție în această localitate să solicite și să obțină acordarea titlului și implicit drepturile bănești aferente.

*Doritorii au dat și 6.000 euro pentru un certificat de revoluționar fals, care le asigura o indemnizație de 2.020 lei lunar

Potrivit rechizitoriului întocmit în cauză, faptele celor trei inculpați – Adrian Sanda (președinte), Denisa Corina Tănase și Cristina Valentina Cechi (membri) – săvârșite în calitate de membri ai comisiei ce a avizat includerea localităților de mai sus în categoria celor ce permiteau obținerea titlului de luptător cu rol determinat constituie obiectul material a cinci infracțiuni de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în legătură cu deciziile privind localitățile Târgoviște, Buzău, Arad, Brăila și Deva, respectiv a patru infracțiuni de abuz în serviciu în legătură cu deciziile privind localitățile Băile Herculane, Piatra Neamț, Suceava și Hunedoara. Mai sunt trimiși în judecată Gheorghe Neagu (trei infracțiuni de trafic de influență, Ionel Iosef (trei infracțiuni de trafic de influență și a trei infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată sub forma instigării), Ciprian Albert Arănuși (trafic de influență), Cristian Adam (complicitate la cumpărare de influență), Ștefan Păduraru și Nelu Zoltan Vrânceanu (cumpărare de influență), George Avram și Ioan Blaga (cumpărare de influență și fals în înscrisuri sub semnătură privată), Ioniță Angheluță (două infracțiuni de cumpărare de influență).

Rechizitoriul face vorbire de unele probe administrate care au relevat că cei trei inculpați (n.n. – funcționari publici) au luat deciziile menționate fără a avea o fundamentare juridică, uneori chiar în pofida probelor existente. „Astfel, de exemplu, în cazul localităților Băile Herculane și Hunedoara, inculpații au ignorat adresele Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Parchetelor Militare, prin care se comunica organizațiilor de revoluționari solicitante că în orașele respective nu s-au înregistrat victime ucise sau rănite, respectiv reținute, până în data de 22 decembrie 1989, ora 12:10“.

În ceea ce privește activitatea infracțională a inculpaților care nu aveau calitatea de funcționari publici, procurorii au stabilit că mai multe persoane interesate să obțină calitatea de „Luptător cu rol determinant în Revoluție“ au promis, oferit sau dat bani ori alte foloase pentru ei sau pentru alții, direct ori indirect, unor persoane din cadrul SSPR și CPRD, care aveau influență sau au lăsat să se creadă că au influență asupra unor funcționari din cadrul acestor instituții cu putere de decizie, pentru a-i determina pe aceștia să îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle lor de serviciu sau să îndeplinească aceste acte contrar acestor îndatoriri. „S-a stabilit că o parte dintre inculpați, membri/ președinți/ reprezentanți ai unor asociații de revoluționari, având influență sau lăsând să creadă că au influență asupra funcționarilor cu putere de decizie din cadrul SSPR și CPRD, au pretins diferite sume de bani de la persoanele care au solicitat acordarea titlului de «Luptător cu rol determinant», pentru a le facilita acestora obținerea calității, chiar dacă nu îndeplineau condițiile prevăzute de lege. În mod concret, pentru persoanele care achitau suma respectivă și nu întruneau condițiile pentru obținerea statului menționat, la dosarele personale au fost introduse documente suplimentare care să ateste calitatea de «Luptător cu rol determinant în Revoluție» (confirmări ale prezenței în timpul Revoluției la obiectivele de importanță deosebită, unde au avut loc confruntări violente etc.)“, se arată în documentul citat.

Unul din exemplele cuprinse în rechizitoriu este cel referitor la Ionel Iosef, președinte al unei asociații de revoluționari: ,,Î contextul în care solicitările de acordare a titlurilor pentru inculpații Avram George și Blaga Ioan urmau să fie respinse de către SSPR întrucât nu îndeplineau condițiile cerute de lege, deoarece municipiul Bistrița nu era inclus în categoria localităților în care au rezultat persoane ucise, rănite sau arestate/reținute până la fuga soților Ceaușescu, și în eventualitatea depunerii unor contestații la CPRD, a acționat cu scopul ca acestea să le fie admise, prin atestarea, în mod nereal, a împrejurării că cei doi au luptat la Revoluție într-unul din orașele unde au avut loc activități revoluționare, respectiv în municipiul București. În acest sens, i-a instigat pe cei doi să își modifice memoriile aflate în dosarele personale de revoluționari, urmărind atestarea în mod mincinos a unor fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului, reieșind că, pe 21 decembrie 1989, ar fi participat la activități revoluționare în zona Hotelului Intercontinental din București, deși, în realitate, în perioada în cauză, s-au aflat pe raza județului Bistrița. În schimbul promisiunii că îi va determina pe membrii comisiei să le admită contestațiile, inculpatul Iosef Ionel a pretins de la inculpații Avram George și Blaga Ioan, câte 6.000 de euro“.

Procurorii au solicitat instanței de judecată desființarea deciziilor prin care cele nouă orașe au fost incluse în categoria localităților în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, până la fuga dictatorului, precum și, subsecvent, a certificatelor de luptători cu rol determinant emise persoanelor care au luptat în aceste localități. De asemenea, s-a solicitat și desființarea certificatelor de luptător cu rol determinant emise pe numele altor cinci persoane, precum și menținerea măsurilor asiguratorii și a măsurii preventive a controlului judiciar dispusă față de inculpații Sanda Adrian, Tănase Denisa-Corina, Cechi Cristina Valentina și Neagu Gheorghe.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice s-a constituit parte civilă cu suma aferentă plății indemnizațiilor menționate mai sus.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel București.

Cristina IORDACHE

Foto: CLOPOȚEL