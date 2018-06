Nemțenii cu vârsta de peste 45 de ani, cei mai interesați să-și obțină o slujbă

La nivel național, cu 4.655 de persoane încadrate, județul Neamț ocupă locul 4

Deși multă lume e cu gândul să plece în străinătate pentru un trai mai bun, mai sunt și nemțeni dornici să obțină un job în țară, respectiv în Neamț, chiar dacă la noi sunt cele mai mici lefuri, iar prețurile la alimente, carburant și utilități au crescut ca-n povești, iar viața e tot mai grea de la o zi la alta. Ca segment de vârstă, cele mai multe persoane angajate au peste 45 de ani, pe locul doi sunt cu vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani. În județul Neamț, în primele 4 luni din acest an, prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț au fost încadrate 4.655 de persoane, fapt care clasează județul Neamț pe locul 4 pe țară, primele 3 locuri fiind ocupate de Timiș, București și Suceava. La nivel național, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul ANOFM, în primele patru luni ale anului 2018 au fost încadrate 95.945 persoane. Din totalul celor angajați până la data de 30 aprilie a.c., 34.272 au peste 45 de ani, 26.169 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 21.190 au între 25 și 35 de ani, iar 14.314 sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 7.478 tineri NEET). Cele mai multe persoane care și-au găsit un job sunt de sex masculin (56.072), numărul femeilor fiind de 39.873. În funcţie de rezidenţă, cei mai mulţi angajaţi în perioada de referinţă, 52.413, provin din mediul urban, iar 43.532 din mediul rural. Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (29.238), profesionale (23.375), gimnaziale (21.507), 9.713 fiind cu studii universitare. Un clasament al judeţelor cu cele mai multe persoane angajate arată că județul Timiș ocupă primul loc (7.500), urmat de București (6.714), Suceava (6.158), Neamţ (4.655) şi Iași (3.927). Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. În primele patru luni ale anului 2018, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în cautare de loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 201.813.

V. ANDRIEȘ