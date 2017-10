Nemţean prins în flagrant în timp ce încerca să mituiască doi poliţişti

Bărbatul este cercetat pentru “dare de mită în formă continuată”

Geanina NICORESCU

Ofiţerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciului Județean Anticorupție (S.J.A.) Neamţ, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, au prins în flagrant, în ziua de 24 octombrie, un bărbat care încerca să ofere mită suma de 700 lei unor agenți de poliţie din cadrul I.P.J. Neamț. Banii erau pentru ca aceștia să anuleze actele de constatare a unor contravenţii şi să-i restituie permisul de conducere.

Dosarul a fost constituit ca urmare a denunţurilor depuse de poliţiști la S.J.A. Neamţ.

“În fapt, la data de 20.10.2017, cei doi polițiști au oprit pentru control un autoturism condus de S.O., ocazie cu care au constatat că făptuitorul nu a perfectat actele de vânzare-cumpărare în termen de 30 de zile de la achiziţia autovehiculului, faptă ce constituie contravenţie. Pentru a nu fi sancționat, S.O. a aruncat în interiorul autospecialei de poliție o bancnotă, pe care a luat-o înapoi la solicitările agenţilor de poliţie. Aceștia i-au adus la cunoştinţă că și pentru nerespectarea indicaţiilor poliţistului rutier poate fi sancţionat contravenţional. Ulterior, S.O. a încercat în repetate rânduri, atât la fața locului, cât și la sediul Postului de Poliție unde a fost condus, să le remită agenţilor de poliţie diferite sume de bani și bunuri”, a transmis, printr-un comunicat, DGA-SJA Neamţ.

Celui în cauză i s-a întocmit proces verbal pentru contravențiile constatate, i s-a aplicat o amendă în cuantum de 1.450 lei şi i-a fost reţinut permisul de conducere , plus certificatul de înmatriculare, fiind emise dovezi în acest sens. Nu s-a liniştit, iar în ziua de 23 octombrie 2017, S.O. i-a contactat din nou pe cei doi polițiști, oferindu-le o sumă de bani în scopul menționat.

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Parchetul Tribunalului Neamț a dispus începerea urmăririi penale față de S.O. pentru săvârşirea infracţiunii de “dare de mită în formă continuată” și a fost luată măsura preventivă a reținerii pe o durată de 24 de ore.