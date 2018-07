Neamțul surclasează capitala Moldovei, la numărul de persoane angajate

*În primele 5 luni din acest an, în județ și-au găsit de muncă peste 6.000 de nemțeni

În “competiția” națională, respectiv la numărul de persoane angajate în primele 5 luni din acest an, prin Programul Național de Ocupare a Forței de Muncă, județul Neamț are cu ce se mândri, fiindcă ocupă locul 4, devansând chiar și Iașul. În total, la data de referință, 6.009 de nemțeni își găsiseră de lucru, cu 921 mai mulți decât cei încadrați în capitala Moldovei. Cele mai multe persoane care s-au încadrat au vârsta de 45 de ani, studii liceeale și provin din mediul urban.

La nivel național, prin intermediul ANOFM, în primele cinci luni ale anului 2018 au fost încadrate 123.773 persoane. Din totalul acestora (până la data de 31 mai 2018), 44.550 au peste 45 de ani, 33.705 sunt cu vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 27.297 au între 25 și 35 de ani, iar 18.221 sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 9.533 tineri NEET). Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin (72.161), numărul femeilor fiind de 51.612. În funcţie de rezidenţă, cei mai mulţi angajaţi în perioada de referinţă, 66.560, provin din mediul urban, iar 57.213 provin din mediul rural. Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (37.113), profesionale (30.269), gimnaziale (28.417), 12.074 fiind cu studii universitare. Un clasament al judeţelor cu cele mai multe persoane angajate arată că județul Timiș ocupă primul loc (9.255), urmat de București (8.555), Suceava (8.213), Neamţ (6.009) şi Iași (5.088). Pentru integrarea pe piaţa muncii, cei aflați în căutarea unui loc de muncă înregistrați în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa, vor beneficia de pachete personalizate, respectiv măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. La data de referință, 252.082 de persoane au primit asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în cautare de loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active.

V. ANDRIEȘ