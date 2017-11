Neamţul, sub cod galben de vremea rea

Ieri după amiază, Neamţul a intrat în avertizarea Cod Galben de vreme rea, motiv pentru care la Prefectura Neamţ a fost organizat un comandament pentru situații de urgență. Prefectul de Neamț a cerut șefilor instituțiilor angrentate în astfel de situații să intervină cu maximă operativitate pentru a limita eventualele situații de urgență, informează un comunicat de presă al Prefecturii Neamţ. ”Județul Neamț se află sub avertizare de cod galben de vreme rea și de aceea vreau să luăm urgent mai multe măsuri în continuarea celor dispuse în luna octombrie. Celor de la Secția de Drumuri Naționale și DRUPO le solicit actualizarea stocurilor de material antiderapant, de carburant și a utilajelor funcționale în caz de nevoie. De asemenea, cer conducerii Serviciului Poliției Rutiere Neamț să atenționeze conducătorii auto de obligativitatea dotării autovehiculelor cu anvelope de iarnă. Iar când spun atenționări mă refer nu neapărat la sancțiuni ci la rolul preventiv al acțiunilor. Vom avea și situații în care anumite sectoare de drum trebuie închise pentru că se vor înzăpezi și mizez pe aceeași fermitate a polițiștilor. O să avem o situație la zi a persoanelor care necesită dializă și a gravidelor. La Inspectoratul pentru Situații de Urgență vor fi centralizate toate datele și mizeze pe operativitatea tuturor instituțiilor angrentate astfel încât să avem o imagine rapidă și completă a problemelor din județ”, a declarat prefectul Vasile Panaite. Potrivit meteorologilor, codul galben pentru Neamţ se ridică în această seară, în jurul orelor 18,00. Fenomenele vizate sunt ninsori însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului la munte. Secţia de Drumuri Naţionale Piatra Neamţ execută lucrările de deszăpezire pe baza unui contract subsecvent pentru iarna 2017-2018, încheiat de DRDP Iaşi cu o asociere de doi operatori economici (SC Florconstruct SRL și SC Rad Trans SRL) care acoperă în totalitate tronsoanele de drum din responsabilitatea administratorului. Secția Drumuri Naționale Neamț dispune de 55 de utilaje în total, din care 10 proprii și 45 închiriate (19 existente în baze la data raportării). Consiliul Judeţean Neamţ a organizat intervenţia pentru deszăpezirea drumurilor judeţene din administrare printr-un contract încheiat cu o asociere a societăţii DRUPO SA Neamţ (societate a consiliului judeţean) cu alţi 2 operatori economici (TRUST CCDP SRL, SC AQUA PARC SRL). Administratorul drumurilor județene are la dispoziție 49 de utilaje, la data raportării. Din cele 83 de unități administrativ teritoriale ale județului Neamț: -25 au contract încheiat de prestări servicii publice de deszăpezire valabil pentru iarna 2017-2018 (6 dintre acestea au optat pentru formulă mixtă, o parte din drumuri să fie deszăpezite și în regie proprie) -6 uat-uri ne-au informat că sunt în curs de perfectare a unui contract de deszăpezire în perioada următoare (contractcte în procedură de achiziție) -52 de uat-uri realizează serviciul de deszăpezire în regie proprie. Administratorii drumurilor locale are la dispoziție 336 de utilaje în total, din care 236 proprii și 100 închiriate. Situația stocurilor de materiale antiderapante (nisip, sare, soluții speciale) și de carburant, pentru fiecare categorie de drumuri (naționale, județene și comunale) este următoarea: a) Drumuri naționale – sare – 4.112 tone – nisip – 332 tone – alte materiale – 30 tone – carburant – 14 tone b) Drumuri județene – sare – 447 tone – nisip – 1.570 tone – carburant – 20,2 tone c) Drumuri comunale – sare – 436 tone – nisip – 3183,4 tone – alte materiale – 272 tone – carburant – 63,59 tone Prin ordin a prefectului Vasile Panaite a fost constituită o comisie mixtă care verifică în teren situația utilajelor și a materialelor anti-derapante din bazele de deszăpezire.