Neamţul, ofertă tentantă la Forumul Economic European

Ţinutul Creangă, Stațiunea de Schi Durău, Parcul „Cetate”, Ștrandul Orașului Tîrgu Neamț și Stațiunea Băile Oglinzi – doar câteva obiective prezentate în Polonia

Joi, s-a încheiat la Krynica, Polonia, Forumul Economic European, eveniment la care a participat președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene. Pe parcursul a trei zile – 5-7 septembrie, au avut loc dezbateri de amploare, evenimentul fiind unul dintre cele mai reprezentative în domeniu din Europa, la care au luat parte peste 3000 de participanți din 60 de țări. “Mă bucur că am ales să particip la acest Forum Economic deoarece am reușit să deschid dialoguri ce mă vor ajuta să identific parteneri și să dezvolt relații solide în cadrul cărora să exploatăm la maxim potențialul investițional al județului nostru. Unul dintre cele mai importante evenimente în domeniul economic din Europa, Forumul a beneficiat de prezența președintelui Republicii Polonia, Andrzej Duda, de cea a președintelui Georgiei, Giorgi Margvelashvili și Gjorge Ivanov, președintele Republicii Macedonia. În contextul actual, când interesele statelor membre ale Uniunii Europene trebuie armonizate mai mult decât oricand, astfel de reuniuni sunt absolut necesare. Premisele dezvoltării economice ale Romaniei, ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Est și implicit ale județului nostru sunt strâns legate de cele ale Uniunii Europene iar direcția de urmat trebuie să fie una comună pentru a ne dezvolta într-adevăr durabil și sustenabil”, a declarat Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ. Şeful Legislativului nemţean a profitat de acest prilej pentru a participa la mai multe sesiuni de informare și conferințe în care le-a prezentat participanților oferta investițională a județului Neamț și potențialul acestuia din punct de vedere al investițiilor. „Am susținut în cadrul conferinței despre potențialul industriei creative și culturale, o prezentare a județului Neamț din această perspectivă, cu accent pe proiectul Consiliului Județean Neamț privind constucția Ținutului Creangă, un parc tematic de mari dimensiuni care să recreeze atmosfera din poveștile și povestirile autorului iar în cadrul conferinței în domeniul turismului am prezentat proiectele Consiliului Județean Neamț în acest sector, cum ar fi cel al Stațiunii de Schi Durău, Parcul „Cetate” și Ștrandul Orașului Tîrgu Neamț cât și despre proiectul Stațiunea Băile Oglinzi. M-a bucurat entuziasmul și încrederea cu care au fost primite aceste proiecte și mai ales interesul pe care am reușit să îl stârnesc față de ele celor prezenți”, Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț. Pe parcursul celor trei zile de Forum s-au derulat cinci sesiuni plenare și aproximativ 150 de discuții și mese rotunde pe diverse teme de actualitate.

M.O.T.