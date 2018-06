Neamţul, locul 3 pe ţară la îmbolnăvirile de rujeolă

Un raport făcut public ieri, de Direcţia de Sănătate Publică Neamţ, după multă insistenţe din partea presei, directe sau via Prefectură, arată că în judeţul Neamţ, în luna mai, s-au înregistrat 60 de noi cazuri de rujeolă, din care 20 în mediul urban şi 40 în mediul rural.

Potrivit comunicatului, majoritatea copiilor care s-au îmbolnăvit au vârste sub un an, urmaţi de cei între 5 şi 9 ani, toţi nevaccinaţi.

În focarele din localităţile Văleni, Doljeşti, Vânători Neamţ, Humuleşti, Girov, nu s-au mai înregistrat în ultima lună cazuri noi.

Ieri, la data când a fost trimis comunicatul, existau 15 suspiciuni de rujeolă, în 7 localităţi: Piatra Neamţ, Roznov, Poiana Negreşti, Dragomireşti, Zăneşti, Cotu Vameş şi Târgu Neamţ. Este vorba doar despre copii cu vârste cuprinse între 5 şi 9 ani.

Nedoritul loc trei pe ţară nu este precizat de Direcţia de Sănătate Publică Neamţ, care, bineînţeles, nu doreşte făcută publică această performanţă. El rezultă din statistica publicată de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din București, pe baza situațiilor transmise din județe.

Aşa s-ar explica şi întârzierea cu care s-a răspuns solicitărilor presei privind situaţia bolnavilor de rujeolă din Neamţ. Ce nu înţelegem, este faptul că deşi a fost nevoie de repetate cereri către DSP, direct sau prin Prefectură, în adresa trimisă de DSP în urma plocoanelor, se solicită presei, „vă rugăm să susţineţi campania de vaccinare ROR, reamintind primăriilor activităţile ce le revin (mobilizare, informare)”.