Neamțul, în clasamentul județelor cu cele mai multe persoane angajate

*La sfârșitul lunii trecute, în Neamț, 4.450 de nemțeni și-au găsit de lucru *La aceeași dată, la nivel național, 97.779 de persoane au intrat în câmpul muncii

În primele 4 luni din acest an, la nivel de țară, ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă, județul Neamț se afla pe locul 4, cu 4.450 de șomeri încadrați. În primăvara acestui an, una dintre cele mai importante măsuri de ocupare luate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț a fost Bursa Generală a Locurilor de Muncă. La o lună după desfășurarea târgului, care în Piatra Neamț a avut loc în Sala de Sport a Colegiului Național „Calistrat Hogaș“, din str. Alexandru cel Bun, nr. 19, în Roman, la Cantina Grupului Școlar „Vasile Sav“, din Bulevardul Republicii, nr. 46, iar la Târgu Neamț, la Casa de Cultură, din str. Ștefan cel Mare, își găsiseră de lucru 225 de persoane, din 370 selectate în ziua bursei.

În data de 7 aprilie 2017, la acest eveniment s-au prezentat 110 de agenți economici (45 la Piatra Neamț, 45 la Roman și 20 la Târgu Neamț), care au oferit 947 locuri de muncă vacante. Principalele ramuri de activitate în care au fost puse la dispoziție locuri de muncă au fost: construcții (în meserii ca zugrav, zidar, fierar-betonist, dulgher, lăcătuș mecanic), servicii (în ocupații ca vânzător, ospătar, barman, patiser, bucătar, șofer) și fabricarea articolelor de îmbrăcăminte. Cele mai multe locuri de muncă au fost oferite în municipiul Piatra Neamț (436), următorul fiind municipiul Roman (309) și orașul Târgu Neamț (202). Au participat 1.041 de persoane, respectiv 598 la Piatra Neamț, 320 la Roman și 123 la Târgu Neamț. Ca urmare a acestei acțiuni, 86 de persoane au fost angajate pe loc, din care 4 au fost cu studii superioare.

În aceeași perioadă, în toată țara și-au găsit de lucru 97.779 de persoane. Dintre acestea, 34.005 au peste 45 de ani, 26.291 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 22.724 au între 25 și 35 de ani, iar 14.759 sunt tineri sub 25 de ani. Similar lunilor precedente, cele mai multe persoane ocupate sunt de sex masculin, 57.290. În funcție de rezidență, cei mai mulți angajați în perioada de referință, 53.358, provin din mediul urban, iar 44.421 din cel rural. Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (30.393), profesionale (25.775), gimnaziale (21.889), 10.941 fiind cu studii universitare. Un clasament al județelor cu cele mai multe persoane angajate arată că Timiș ocupă în continuare primul loc (7.010), urmat de București (6.644), Suceava (5.649), Hunedoara (4.481) și Neamț (4.450). Pentru integrarea pe piața muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reședință beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, modificată și completată. Astfel, în primele patru luni ale anului 2017, numărul persoanelor care au beneficiat de asistență pentru înregistrarea în evidență ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecției sociale privind acordarea indemnizației de șomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 215.021. Pentru a se încadra, o persoană participă la mai multe măsuri active, aplicându-i-se un pachet personalizat în funcție de aptitudini, capacități și nivel profesional. Astfel, o persoană poate fi evidențiată atât la mediere, respectiv la informare și consiliere profesională, cât și la formare profesională sau la una dintre măsurile de subvenționare.

V. ANDRIEȘ