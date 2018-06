Neamţ: până azi la prânz, atenţionare hidrologică de cod portocaliu

Ploile torențiale din ultima perioadă au crescut apele pe mai multe râuri și pâraie din Neamț, riscul producerii de inundații fiind destul de mare.

În afară de acest aspect, până aseară, la ora 21, patru județe din Moldova, respectiv Neamț, Suceava, Iași și Botoșani s-au aflat sub atenționare de cod portocaliu, de ploi torențiale și descărcări electrice, cantitățile importante de precipitații ducând la scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

Sâmbătă, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare hdrologică de cod portocaliu, valabilă până astăzi, la ora 12, fiind afectate bazinele hidrografice Vişeu, Iza, Someș, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzӑu, Rm. Sӑrat, Putna, Trotuş, Suceava, Moldova, Bistriţa, Başeu, Jijia, Bârlad, afluenţii mici ai Siretului aferenţi sectorului aval Ac. Galbeni, afluenţii Prutului aferenţi sectorului aval Drânceni.

Fenomenele periculoase pot avea loc pe râurile din bazinele hidrografice din Suceava – bazin superior și afluenți, Moldova – bazin superior și afluenți (judeţele Suceava şi Neamţ), Başeu (judeţul Botoşani), Jijia – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Botoşani şi Iaşi). Tot până astăzi, la aceeași oră, pe râurile din bazinele hidrografice din Olt – bazin superior şi mijlociu, amonte S.H. Hoghiz (judeţele Harghita, Covasna şi Braşov), Prahova – bazin superior, Teleajen (judeţul Prahova), Buzău – bazin superior amonte S.H. Nehoiu (judeţele: Braşov, Covasna şi Buzău), Bistriţa – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Suceava, Neamţ şi Harghita), Trotuş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Harghita, Covasna, Bacău şi Neamţ), Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea), Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval Ac. Galbeni (judeţele Bacău, Vrancea şi Galaţi), Bârlad – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Iaşi, Neamţ, Vaslui, Vrancea, Bacău şi Galaţi). Fenomenele se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele Bacău, Iaşi, Suceava, Neamţ şi Botoşani.

V. ANDRIEȘ

Evenimente în Neamţ:

Sâmbătă, 16.06.2018, la ora 06:50, Dispeceratul Integrat ISU – Ambulanță al județului Neamț a fost anunțat prin numărul unic pentru apeluri de urgență „112”că în localitatea Poiana Humei, comuna Oniceni a fost inundată o locuință.

La locul evenimentului s-a deplasat 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, încadrată cu 4 subofițeri din cadrul Detașamentului de pompieri Roman.

Echipajul a acționat împreună cu SVSU Oniceni pentru evacuarea apei și decolmatarea șanturilor.

Sâmbătă, 16.06.2018, la ora 09:26, Dispeceratul Integrat ISU – Ambulanță al județului Neamț a fost anunțat prin numărul unic pentru apeluri de urgență „112”că în localitatea Moldoveni, comuna Moldoveni a fost inundată o locuință.

La locul evenimentului s-a deplasat 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, încadrată cu 3 subofițeri din cadrul Detașamentului de pompieri Roman.

Echipajul a acționat împreună cu SVSU Moldoveni cu un buldoexcavator pentru decolmatarea șanturilor și realizarea unor șanturi de scurgere.

Opt localităţi din Neamţ au fost serios afectate de fenomenele meteorologice: Trifești Stănița, Oniceni, Văleni, Botești, Bălușești, Icușești, şi Costișa.

Sâmbătă dimineaţa, la ora 6,00, erau nealimentate cu energie electrică 2 localități din 2 UAT-uri: com.Trifești (sat Miron Costin), com.Stănița (sat Stanița), fiind afectate parțial 2 linii electrice, 19 puncte de transformare, iar 2063 de consumatori au fost nealimentați.

– 1 locuință inundată în sat Poiana Humei, com Oniceni

– 1 curte inundată în sat Văleni, com Văleni

– 1 curte inundată în sat Barticești, com Botești

– 1 curte inundată în sat Secuieni, com Secuieni

– 3 curti inundate în sat Bălușești, com Icușești

– 3 curti inundate în sat Costișa, com Costișa

– 10 ha teren agricol inundat in com Costișa

– Aluviuni pe DN 15 D pe raza localităti Dulcești