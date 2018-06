Neamţ, Evaluarea Naţională: Încă o medie de 10 după contestații

Sâmbătă, 23 iunie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ a publicat rezultatele finale la Evaluarea Naţională din acest an, la care au participat 4.058 de elevi din judeţul nostru. Potrivit informaţiilor furnizate de ISJ Neamţ, promovabilitatea a înregistrat o uşoară creştere, de până la 67,98%, iar un elev a reuşit, prin contestaţie, să obţină media 10, astfel încât în total, anul acesta, s-au remarcat prin rezultate excepţionale la română şi la matematică 6 elevi. Înainte de contestaţii, 67,89% dintre elevii claselor a VIII-a obţinuseră medii peste 5. Potrivit Ministerului Educației Naționale, promovabilitatea la nivel național este de 73,5% din totalul elevilor care au participat la toate probele. La limba și literatura română 83% dintre elevi au luat note de 5 și mai mari, iar la matematică 61,3% au obținut note peste 5. Elevii din clasa a VIII-a vor completa fişele de înscriere la liceu în perioada 29 iunie – 3 iulie 2018, urmând ca pe 9 iulie să se desfăşoare repartizarea computerizată. Între 10 şi 13 iulie candidaţii vor depune dosarele de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi. Repartizarea candidaţilor se face într-o singură etapă, candidaţii care care au rămas nerepartizaţi urmând să fie repartizaţi de către comisiile de admitere judeţene, pe locurile rămase libere. La admiterea în liceu, va conta în proporţie de 80% media generală de la Evaluarea Naţională, iar 20% media generală de absolvire a claselor V – VIII. Până pe 3 iulie are loc introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere, iar pe 9 iulie are loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar. Pe 9 iulie se procedează la comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi şi afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal, iar în intervalul 10 – 13 iulie – depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi. Pe 13 iulie va avea loc transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere.

Geanina NICORESCU