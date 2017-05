În Neamț, 225 de persoane angajate definitiv după Bursa Muncii

*Doar 8 dintre acestea sunt cu studii superioare

La o lună după desfășurarea primei burse a locurilor de muncă din acest an și-au găsit de lucru 225 de persoane, din 370 selectate în ziua evenimentului. manifestarea a fost organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț în Piatra Neamț – la Sala de Sport a Colegiului Național „Calistrat Hogaș“, din str. Alexandru cel Bun, nr. 19; în Roman – la Cantina Grupului Școlar „Vasile Sav“, din Bulevardul Republicii, nr. 46, și la Târgu Neamț – la Casa de Cultură, din str. Ștefan cel Mare,

În data de 7 aprilie 2017, la acest eveniment s-au prezentat 110 de agenți economici (45 la Piatra Neamț, 45 la Roman și 20 la Târgu Neamț), care au oferit 947 locuri de muncă vacante. Principalele ramuri de activitate în care au fost puse la dispoziție locuri de muncă au fost: construcții (în meserii ca zugrav, zidar, fierar-betonist, dulgher, lăcătuș mecanic), servicii (în meserii ca vânzător, ospătar, barman, patiser, bucătar, șofer) și fabricarea articolelor de îmbrăcăminte. Cele mai multe locuri de muncă au fost oferite în municipiul Piatra Neamț (436), următorul fiind municipiul Roman (309), iar apoi orașul Târgu Neamț (202). Au participat 1.041 de persoane, respectiv 598 la Piatra Neamț, 320 la Roman și 123 la Târgu Neamț. Ca urmare a acestei acțiuni, 86 de persoane au fost angajate pe loc, din care 4 au fost cu studii superioare.

„La o lună de la desfășurarea Bursei Generale a Locurilor de Muncă, AJOFM Neamț a evaluat rezultatele și din cele 370 persoane selectate pentru interviu, 225 și-au găsit de lucru. Din numărul total de nemțeni încadrați definitiv, 8 sunt absolvenți de studii superioare. Cele mai multe posturi au fost ocupate în meserii din următoarele domenii: industrie (81, din care 34 in industria textilă), construcții (71) și servicii (65). Cele 8 posturi ocupate de cei cu studii superioare au fost pentru inginer mecanic (2), economist (2), inginer constructor (1), inginer IT (1), consultant în management (1) și specialist resurse umane (1)“, ne-a declarat Daniel Chirilă, directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț.

La evenimentul similar de anul trecut, cele mai multe slujbe au fost oferite în Piatra Neamț, respectiv 346, la Roman – 278, și Târgu Neamț – 84.

În total, la târgul din 2016 au participat 970 de persoane, respectiv 516 la Piatra Neamț, 365 la Roman și 89 la Târgu Neamț. La acea dată, 80 de persoane au fost angajate pe loc și 338 au fost selectate în vederea încadrării. Anul trecut, la bursă s-au prezentat 100 de agenți economici, respectiv 49 la Piatra Neamț, 43 la Roman și 8 la Târgu Neamț, care au oferit 708 posturi. La final, după ce s-a tras linie, 80 de persoane au fost angajate pe loc și 338 au fost selectate în vederea încadrării.

V. ANDRIEȘ