Municipal Zalău vine la Piatra Neamț din postura de campioană

Municipal Zalău este noua campioană la volei masculin, în ediția 2016-2017, după ce joi s-a impus destul de lejer cu 3-0, pe teren propriu în fața Arcadei Galați, în partida decisivă pentru stabilirea campioanei. Cu o zi înainte, SCM Craiova a câștigat cu 3-0 pe terenul lui CSM București, avea 74 de puncte, și depindea de rezultatul confruntării dintre Zalău și Arcada Galați pentru a ști dacă va fi pentru a doua oară consecutiv campioana României. Nu a fost așa, pentru că gruparea sălăjeană s-a impus în minim de seturi în fața gălățenilor și astfel a cucerit în premieră titlul de campioană, sub noua denumire. Formația din Zalău mai are în palmares 6 titluri de campioană a României, de 3 ori sub denumirea de Elcond Zalău, și tot de atâtea ori sub denumirea de Remat Zalău. Poate cea mai valoroasă formație a campionatului, SCM Craiova, a pierdut titlul de campioană datorită participării în grupele Ligii Campionilor, acolo unde oltenii au avut un parcurs foarte frumos și au reprezentat cu cinste România, ratând la punctaveraj calificarea în faza superioară a competiției. În urma partidei de joi s-a stabilit configurația finală în prima parte a clasamentului. Municipal Zalău poate reprezenta România în viitoarea ediție a Ligii Campionilor, SCM Craiova ne va reprezenta în Cupa CEV, Arcada Galați și Steaua București vor evolua în Cupa Challenge, iar Tricolorul Ploiești va juca în Cupa Balcanică. VCM LPS Piatra Neamț și Universitatea Cluj au retrogradat în eșalonul inferior. În aceste condiții, gruparea sălăjeană vine la Piatra Neamț din postura de campioană și va juca în finala Cupei României, tot cu Arcada Galați, pentru a-și apăra trofeul pus în joc.

Volei de calitate, duminică la Piatra Neamț

Sala Polivalentă din Piatra Neamț va găzdui astăzi cele două finale din Cupa României, la volei feminin, respectiv masculin. Cele două jocuri de la Piatra Neamț vor încheia sezonul voleibalistic 2016-2017, unde se știu campioanele din cele două campionate. Așa cum era de așteptat, în competiția feminină, Alba Blaj a dominat întrecerea de la un capăt la altul și și-a trecut în cont cel de-al treilea titlu național, iar în întrecerea băieților, Municipal Zalău a cucerit titlul în ultima etapă, după victoria cu 3-0 de pe teren propriu contra celor de la Arcada Galați. Într-un oraș în care voleiului a scris istorie, atât la fete cât și băieți, Piatra Neamț se mai poate mândri astăzi că poate organiza un turneu final al Cupei României, în condițiile în care VC Unic și VCM LPS au dezamăgit în ultima stagiune. Fetele de la Unic au încheiat campionatul pe locul 9, însă cu perspective sumbre de a mai continua competiția, în timp ce băieții de la Volei Club au retrogradat, după mai bine de 40 de ani, în eșalonul al doilea. Așadar, dragi iubitori ai sportului din Piatra Neamț, și ai voleiului în special, vă invităm duminică la sala Polivalentă, pentru a urmări două partide interesante și echilibrate, în cele două finale ale Cupei României. De la ora 14, primele care vor intra în competiție vor fi fetele de la Alba Blaj și cele de la Știința Bacău. E clar că favorită la cucerirea cupei este formația sibiană, cea care domină competiția internă de 3 ani încoace, dar este posibil ca și trupa experimentatului antrenor Florin Grapă să producă surpriza. Dacă în campionat, Alba Blaj a avut un parcurs fără cusur, voleibalistele de la Bacău au avut oscilații în evoluție, ceea ce le-au făcut să încheie competiția pe poziția a patra. Patru ore mai târziu, de la ora 18, în finala masculină se vor întâlni Municipal Zalău și Arcada Galați, adică cele două formații care s-au luptat în ultima etapă pentru stabilirea campioanei. Plecată la început de drum cu mari ambiții, gruparea de la malul Dunării a greșit pe parcurs, iar joi, în confruntarea de la Zalău, a evoluat modest. De această dată, pe teren neutru, se poate întâmpla orice, și ne așteptăm la orice deznodământ al finalei. Important pentru publicul pietrean este faptul că are posibilitatea să vadă pe viu 4 dintre cele mai valoroase formații din campionatul intern, duminică la sala Polivalentă, unde intrarea este liberă.

Handbal

Dublu duel cu Spartac București

Pe lângă regalul voleibalistic de la sala mare Polivalentă, acest week-end propune alte două partide interesante la Piatra Neamț, în divizia A de handbal feminin. Astăzi, de la ora 15.30, în sala mică Polivalentă, fetele de la HCF Piatra Neamț vor disputa meciul restanță din turul campionatului contra celor de la Spartac București. Duminică, de la ora 11, cele două combatante se vor întâlni pentru a doua oară, în etapa a 23-a a competiției interne. Cu un parcurs mai greu în ultimele etape, elevele lui Dan Valentin au posibilitatea să își revină pe acest final de campionat, unde vor întâlni grupări din partea a doua a clasamentului. După dubla cu fetele de la Spartac, Rotaru și compania vor evolua la Iași, cu CNOT din localitate, vor primi apoi pe teren propriu vizita celor de la Neptun Constanța, pentru ca în ultima rundă a sezonului să joace pe terenul celor de la SCM Pitești. În clasament, înaintea celor două partide din acest week-end, fetele de la Piatra Neamț se află pe poziția a noua cu 28 de puncte, în timp ce cele de la Spartac se situează pe ultimul loc în clasament, cu doar 3 puncte.

„Avem această dublă cu Spartac din care sperăm să obținem 6 puncte. Nu ne va fi ușor pentru că se joacă de la o zi la alta, dar sperăm ca jucătoarele să nu resimtă oboseala. Urmează deplasarea de la Iași, apoi jocul de acasă cu Neptun. Dacă obținem 12 puncte din aceste 4 partide, cred că putem încheia stagiunea în prima parte a ierarhiei seriei A“, a declarat antrenorul Dan Valentin.

Un meci din etapa a 23-a, CSU Târgoviște – Știința Bacău 26-30, s-a disputat în devans. Celelalte jocuri ale rundei sunt, Șc. 181 București – CSM II București, Dinamo București – SCM Pitești, Neptun Constanța – CNOT Iași, CS Buzău – Știința București și Rapid București – Activ Plopeni.

Futsal

Fustal Ceahlăul joacă la Gheorghieni

La finele acestei săptămâni sunt programate partidele penultimei etape în liga a doua la fotbal în sală. Cu această ocazie, băieții de la Futsal Ceahlăul vor întâlni în deplasare pe Inter Gheorghieni, echipa de pe locul al optulea din ierarhia internă. Elevii lui Gabi Bucur nu mai pot pierde poziția a treia în clasament, au în acest moment 33 de puncte, dar au plecat la Gheorghieni să facă un joc cât mai bun și să termine stagiunea cât mai onorabil. În tur, la Piatra Neamț, a fost 7-3 pentru Grigoriță și compania. Duelul din județul Harghita este penultimul din actuala stagiune pentru trupa pietreană, stagiune pe care o va încheia pe data de 7 mai cu meciul de pe teren propriu contra celor de la Fortius Buzău. Pe lângă jocul de la Gheorghieni, tot în runda a 17-a mai au loc partidele, Blue Angel Cristian Brașov – Colțea Brașov, Imperial Wet Miercurea Ciuc – Informatica II Timișoara, Pro-Tineret Sighișoara – Bukovina Vicov și Fortius Buzău – Luceafărul Buzău.