MOTOCICLIST ,DIN ROZNOV, FĂRĂ PERMIS ŞI SUB INFLUENŢA ALCOOLULUI

Un tânăr de 27 de ani, din Roznov, este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis şi sub influenţa alcoolului. Azi-noapte, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Roznov au desfăşurat o acţiune pe linia prevenirii şi combaterii infracţiunilor la regimul rutier. În jurul orelor 23:40, au efectuat semnal de oprire a unei motociclete care circula pe DJ 156A, din Roznov. Conducătorul acesteia şi-a continuat deplasarea, însă poliţiştii au reuşit să-l oprească şi să-l identifice ca fiind un tânăr de 27 de ani, din Roznov. Întrucât emana halenă alcoolică, a fost supus testării cu aparatul alcooltest, însă a refuzat, fapt pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că tânărul avea permisul de conducere anulat din luna ianuarie 2018. Acesta este acum cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere şi sub influenţa alcoolului.