Mișcări ALDE anticipate cu jumătate de an la Neamț

Ce s-a întâmplat la nivel central în cadrul Alianței Liberal Democrate, prin retragerea sprijinului politic co-președintelui Daniel Constantin, a început la Neamț în urmă cu aproape jumătate de an, prin aceeași mutare, și anume îndepărtarea co-președintelui PC, fostul deputat Cătălin Drăgușanu. „Excluderea vine ca urmare a faptului ca deputatul Cătălin Drăgușanu s-a raliat unui grup condus de senatorul Vasile Nistor, grup ce servește interesele politice ale altui partid“, declara, în septembrie 2016, Ion Asaftei, co-președinte ALDE Neamț.

Altă acuzație adusă fostului deputat a fost colaborarea cu PNL în timpul campaniei electorale, concretizată, a spus Asaftei, în plecare deputatului către formațiunea liberală, după excluderea sa din ALDE.

Prima decizie luată de Biroului Executiv Județean al ALDE Neamț a fost de demitere a deputatului Cătălin Drăgușanu din funcția de copreședinte al filialei și de membru al biroului, după care s-a hotărât excluderea din partid.

Imediat a început lupta pentru reinstaurarea unei conduceri binome – un reprezentant ALDE, Ion Asaftei, și un reprezentant al Partidului Conservator, consilierul județean Mihai Alexandru.

Ruptura dintre cei doi co-președinți devine evidentă prin diligențele pe care Mihai Alexandru le-a făcut de unul singur la București, de unde a venit, în octombrie, cu o decizie semnată de Călin Popescu Tăriceanu și Daniel Constantin prin care este numit co-președinte al organizației județene.

Însă înscăunarea lui Mihai Alexandru nu durează mai mult de două luni: a demisionat din funcția deținută în cadrul partidului, la câteva zile după ce alți reprezentați ai ALDE l-au acuzat că a jucat, în timpul campaniei electorale pentru alegerile generale, împotriva propriei echipe politice. Un episod interesant a fost la final de campanie electorală, atunci când Alexandru Mihai a sunat la numărul de urgență 112 pentru că afișele sale (Alexandru Mihai a candidat pentru Senatul României) au fost acoperite de alți membri ai ALDE Neamț cu afișe ale lui Daniel Chițoiu, care a candidat pentru Camera Deputaților.

„Nu știam că a face politică înseamnă să te lupți în intrigi în interiorul partidului. Vreau să fac o politică curată, nu bazată pe intrigi. Matematica n-a funcționat nici după rezultatele de la locale, nici după parlamentare. E mai simplu pentru unii să nu facă nimic, să se ocupe doar de intrigi ca să vină apoi la masa pusă. Se spune că în familie nu-ți alegi rudele. Tot așa nici în politică nu îți alegi partenerii. După fuziunea PC-PLR, am avut alături de mine și o serie de oameni cu care nu am împărtășit aceleași principii și valori. Am rămas pentru că dorința mea a fost aceea de a schimba lucrurile în politica românească și de a veni cu un suflu nou. Am crezut că principiile corecte, bunul simț și educația vor învinge“, spunea Mihai Alexandru.

Partidul Conservator devine, iar, istorie, iar la Neamț una chiar zbuciumată, în care parlamentarul Vasile Nistor a intrat de două ori în organizație, a încurcat apele și a plecat. Rând pe rând, Partidul Conservator a fost condus la Neamț de Valerică Frățilă, Sorin Cazan, Silvia Ciornei, Vasile Nistor, Miron Smarandache (acum senator de Bacău) și Mihai Alexandru.

Mariana OLTEAN TUDOSE