„Micii biologi“, amânat

Inspectoratul Școlar Neamț anunță că se amână concursul „Micii biologi“, programat inițial pentru data de 3 iunie 2017.

Conform noii decizii, competiția are loc în ziua de 10 iunie 2017, la Școala Gimnazială nr. 8 din Piatra Neamț. Concursul se adresează elevilor de clasa a V-a și a VI-a, care formează grupe de câte doi elevi din fiecare clasă. Tema din acest an este „Biologi români și contribuția lor în domeniul biologiei“. Participanții intră în proba de evaluare cu un desen format A3 și maxim 15 slide-uri realizate în Power Point ce vor fi punctate de comisia de concurs.

Proiectele vor fi trimise pe adresa de email crystina_sasu@yahoo.com până la data de 31 mai anul acesta. (C.I.)