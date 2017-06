Metoda „Accidentul“ comisă din penitenciar i-a adus bani grei

* Ajutat de doi taximetriști, infractorul obținuse nu mai puțin de 17.000 de lei de la părinți păcăliți că fiii lor ar avea probleme cu legea

Polițiștii Postului de Poliție Oniceni au recuperat 17.000 de lei după ce au identificat persoana bănuită de săvârșirea a trei infracțiuni de înșelăciune și a șapte infracțiuni de tentativă la infracțiunea de înșelăciune, toate comise prin metoda „Accidentul“.

„În urmai investigațiilor efectuate privind săvârșirea a trei fapte de înșelăciune prin metoda «Accidentul» și alte șapte astfel de fapte rămase sub forma tentativei, polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea infracțiunilor, respectiv un tânăr de 24 de ani, care se află încarcerat în Penitenciarul Iași. După o amplă documentarea activității infracționale, desfășurată de polițiștii Postului de Poliție Oniceni cu sprijinul Biroului de Operațiuni Speciale Neamț și a Biroului de Analiză a Informațiilor Neamț s-a reușit identificarea persoanei care a prejudiciat trei femei cu vârste între 56 și 79 de ani, din Valea Ursului și Oniceni, cu suma totală de 23.000 de lei. Polițiștii nemțeni, în două dintre cele trei cauze, au depistat în flagrant doi taximetriști, care au ridicat banii de la persoanele vătămate, fiind recuperată suma de 17.000 de lei. Totodată, ieșeanul de 24 de ani mai este cercetat de polițiștii nemțeni și pentru alte șapte fapte de înșelăciune prin metoda «Accidentul», rămase sub forma tentativei, având în vedere că persoanele vătămate nu au dat curs solicitărilor, ci au verificat informațiile furnizate de acesta“, a transmis IPJ Neamț, printr-un comunicat de presă.

Astfel, polițiștii au stabilit că în perioada 17.08.2016 – 07.09.2016, tânărul a apelat telefonic, în mai multe rânduri, persoanele vătămate, recomandându-se ca fiu al acestora și solicitând sume de bani, sub pretextul că este implicat într-un accident rutier, având nevoie de bani pentru a media și a soluționa problemele judiciare apărute. Cercetările au fost reunite în cinci cauze și sunt continuate pentru trimiterea în judecată a persoanei bănuite de săvârșirea infracțiunilor.

„Ai primit un telefon prin care ai fost anunțat că o rudă apropiată este implicată într-un accident rutier? Infractorii apelează telefonic victima, pretinzând că sunt rude apropiate ale acestora (fiu, fiică, ginere etc.) și afirmă că au nevoie de diverse sume de bani întrucât au provocat accidente rutiere. Dacă de obicei victimelor li se cerea să transfere bani prin intermediul serviciilor de transfer de bani, infractorii au început să solicite și achiziționarea de cartele telefonice pre-paid și transmiterea codurilor de reîncărcare. De reținut că infractorii încearcă să împiedice contactarea directă de către potențiala victimă a rudei «implicate» în accidentul rutier, motivând că aceasta nu poate/nu mai poate vorbi întrucât este anchetată de poliție și nu poate răspunde la telefon“, au mai precizat reprezentanții IPJ Neamț.

Pentru prevenirea unor astfel de fapte, polițiștii vă recomandă să verificați, contactând direct ruda sau apropiații acesteia, dacă situația de urgență este reală și nu dați curs instrucțiunilor primite telefonic de la persoane necunoscute, care pretind că sunt avocați și reprezintă rudele „implicate în accidentul rutier“. Sunați la Poliție, pe numărul de urgență 112 sau la unitatea de poliție pe raza căreia locuiți, spuneți despre ce este vorba, interesați-vă de existența unui astfel de accident rutier și procedura legală în astfel de situații.

Geanina NICORESCU