Medalie de bronz pentru Diana Țigănașu

Atleta pietreană Diana Țigănașu a cucerit medalia de bronz în proba de aruncare a greutății, la Campionatele Balcanice, rezervate juniorilor I, care s-au desfășurat duminică la Istanbul, în Turcia. Sportiva de la CS Ceahlăul Piatra Neamț, mezina de la greutate, a reușit o performanță de 14 metri și 02 centimetri, rezultat cu care a urcat pe treapta a treia a podiumului. Eleva antrenorului Dan Cojocaru a fost întrecută doar de campioana și vicecampioana mondială de la disc, Emilianov, din republica Moldova, care a aruncat 15,76 metri, și Rakocevic, din Muntenegru, care a reușit o aruncare de 15,37 metri. Ambele atlete sunt mai mari ca vârstă decât Diana Țigănașu, iar în proba de aruncare a greutății, pe locul 4 s-a situat o sportivă din Turcia. Atleta pietreană a beneficiat de 6 aruncări la competiția de la Istanbul și, per total, a făcut un concurs destul de bun la greutate, cu bila de 3 kg.

„Orice aruncare în această perioadă peste 14 metri este un rezultat foarte bun, iar din primăvară ne dorim să depășim 14,80 metri. Așadar, sunt mulțumit de performanța Dianei la competiția de la Istanbul, din câte am înțeles una foarte puternică, dacă ținem cont că ea este încă junioară II, iar medalia de bronz a fost obțină la junioare I. Din păcate, are o generație destul de puternică, cu aceste sportive din spațiul ex-sovietic și ex-iugoslav, foarte bine pregătite, însă la vârsta ei, rezultatele sunt din ce în ce mai promițătoare. O felicit pentru acest rezultat și sperăm să confirme și la următoarele concursuri“, a declarat antrenorul Dan Cojocaru, cel care nu a însoțit-o pe sportivă la Campionatele Balcanice.

Diana Țigănașu obține a doua medalie de bronz din carieră la un concurs balcanic, după ce în 2016 a cucerit aceiași distincție la junioare II. Ea a făcut parte din delegația României, care a numărat 14 atleți la competiția din Turcia, 6 fete și 8 băieți. Sportiva pietreană a revenit în țară și va rămâne la lotul național de la București, pentru că la finele acestei săptămâni va concura, alături de Lenuța Burueană, la Campionatele Naționale de seniori și tineret.

Handbal

Evoluție curajoasă în fața liderului

HCF Piatra Neamț – Rapid București 22-37 (9-17)

Așa cum era de anticipat, handbalistele de la HCF Piatra Neamț au pierdut partida de pe teren propriu cu Rapid București, scor 22-37, din etapa a 15-a, a doua a returului diviziei A. Elevele lui Dan Valentin au întâlnit cea mai puternică formație din serie, virtual promovată în Liga Națională, și susținută la sala Polivalentă de aproximativ 200 de suporteri, care au venit cu trenul la Piatra Neamț. Dar chiar și în aceste condiții, tânăra echipă pietreană a dat o replică destul de curajoasă grupării bucureștene, în poarta căreia a marcat 22 de goluri. După o primă repriză mai dificilă, fetele de la Piatra Neamț au jucat mai determinate în partea a doua, au înscris de 13 ori, dar nu au putut evita o înfrângere la 15 goluri, scor 37-22 pentru Rapid. Cea mai eficientă jucătoare din tabăra pietreană a fost Flavia Dorneanu, autoare a 6 goluri, iar celelalte reușite le-au aparținut lui Oana Rotaru, 4, Balint și Molnar câte 3, Caramalău, Roșca și Oancea cu câte două goluri.

După eșecul de duminică, HCF Piatra Neamț a rămas cu 19 puncte pe poziția a opta în ierarhia seriei A, iar runda viitoare, programată duminică, va evolua pe terenul celor de la Școala 181 București. De partea cealaltă, formația feroviară a rămas lideră în clasament, are 45 de puncte și se poate gândi deja la partidele de pe prima scenă handbalistică.

Rezultate, etapa XV

Știința Bacău – Știința București 24-21 (13-8)

Neptun Constanța – Șc. 181 București 35-27 (19-11)

CSU Târgoviște – SCM Pitești 22-32 (10-15)

Spartac București – Dinamo București 8-41 (5-15)

CNOT Iași – CS Buzău 24-33 (14-15)

Activ Plopeni – CSM II București, se joacă astăzi

Clasament

1.Rapid București 15 15 0 0 556-291 45p

Dinamo București 15 14 0 1 508-300 42p CS Buzău 15 3 0 2 545-435 39p SCM Pitești 14 9 1 4 443-398 28p Știința București 15 8 0 7 421-414 24p Neptun Constanța 14 8 0 6 383-404 24p CSM II București 14 7 1 6 412-368 22p HCF Piatra Neamț 14 6 1 7 385-405 19p Șc. 181 București 14 5 2 7 423-470 17p Știința Bacău 15 5 2 8 380-448 17p Activ Plopeni 14 4 1 9 357-416 13p CNOT Iași 14 1 0 13 362-497 3p CSU Târgoviște 15 1 0 14 363-524 3p Spartac București 14 1 0 13 294-472 3p

Futsal

Debut cu stângul în retur

Futsal Ceahlăul – Bukovina Vicov 5-6 (2-3)

Echipa de fotbal în sală Futsal Ceahlăul Piatra Neamț a debutat cu stângul în returul ligii a doua, după eșecul de pe teren propriu cu Bukovina Vicov, din etapa cu numărul 10. Înfrângerea de duminică a surprins pe toată lumea, în condițiile în care elevii lui Gabi Bucur au cedat pe teren propriu în fața unui adversar mult mai inferior valoric și pe care l-a învins în tur la Vicov, cu 4-3. Fără aportul unor piese de bază, trupa pietreană a început mai greu duelul de la sala Polivalentă și s-au văzut conduși cu 2-0, însă Dumitru a reușit o dublă și a egalat la 2, în minutul 17. Totuși, sucevenii au intrat în avantaj la vestiare după ce au marcat pe contraatac pentru 3-2, și au început foarte bine și partea a doua, când au mai punctat de două ori și au ridicat scorul la 5-2. Todiresei a redus din handicap pentru 3-5, Bukovina a mai marcat o dată pentru 6-3, iar dubla din final a lui Nistor nu a mai fost de ajuns pentru ca gruparea pietreană să evite înfrângerea cu 5-6, spre dezamăgirea gazdelor.

„A fost un meci pe care ne dorim să-l uităm cât mai repede. Am întâlnit un adversar destul de accesibil, însă prestația noastră a fost una mult sub așteptări. Ne-au lipsit o serie de jucători de bază, nici arbitrajul nu prea ne-a ajutat, însă nu dorim să căutăm o scuză din aceste situații. Vom analiza unde am greșit, atât din partea jucătorilor cât și a antrenorilor, și sperăm să depășim cât mai repede această perioadă mai dificilă pentru noi. Cei de la Bukovina au impresionat prin dăruire, au făcut ce au depins de ei și au plecat cu 3 puncte prețioase de la Piatra Neamț. Sunt convins că echipa noastră poate mult mai mult, și dacă vor reveni și jucătorii cu probleme medicale, vom arăta la fel de bine ca în prima parte a sezonului“, a declarat Cristi Vornicu, președintele de la Futsal Ceahlăul.

În ciuda eșecului, formația pietreană a rămas pe poziția a treia în clasament, cu 21 de puncte, dar are cu 3 mai puține decât primele două clasate, Imperial Wet și Colțea Brașov. Runda viitoare, sâmbătă 18 februarie, Șerban și compania vor juca pe terenul lanternei, Blue Angel Cristian Brașov.

Rezultate, etapa X

Pro-Tineret Sighișoara – Colțea Brașov 4-6 (2-2)

Imperial Wet Miercurea Ciuc – Luceafărul Buzău 8-2 (3-0)

Blue Angel Cristian Brașov – Fortius Buzău 2-9 (2-2)

Inter Gheorghieni – Informatica II Timișoara, nu s-a jucat

Clasament

1.Imperial Wet Miercurea Ciuc 10 8 0 2 96-31 24p

Colțea Brașov 10 8 0 2 81-50 24p Futsal Ceahlăul 10 7 0 3 51-39 21p Informatica II Timișoara 9 5 1 3 50-38 16p Luceafărul Buzău 10 5 1 4 65-57 16p Bukovina Vicov 10 5 0 5 59-73 15p Fortius Buzău 10 4 1 5 66-64 13p Pro-Tineret Sighișoara 10 3 1 6 58-57 10p Inter Gheorghieni 9 2 0 7 39-53 6p Blue Angel Cristian Brașov 10 0 0 10 25-128 0p

Handbal

CSM Roman joacă la Galați

Handbalistele de la CSM Roman vor întâlni astăzi, în deplasare, pe Danubius Galați, în etapa intermediară cu numărul 17 a Ligii Naționale. Elevele lui Gheorghe Covaciu și Viorel Lazăr nu au mai jucat în campionat de pe 30 ianuarie, când au pierdut acasă, 24-27 cu liderul, CSM București, și sunt favorite la victorie în duelul de astăzi, unde vor întâlni formația de pe poziția a opta. În tur, la Roman, CSM s-a impus cu 32-16 în fața grupării gălățene, iar în acest moment se află pe locul 5 în ierarhia internă, cu 21 de puncte. Partida de la malul Dunării se joacă de la ora 17, iar în această etapă se mai joacă, HC Zalău – Corona Brașov, Măgura Cisnădie – HCM Râmnicu Vâlcea, Unirea Slobozia – Universitatea Cluj, iar SCM Craiova și CSM Bistrița s-au. Meciul, CSM București – Dunărea Brăila, scor 33-21, s-a jucat în devans.