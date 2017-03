Meciul de trei puncte

Voleibalistele de la Unic Piatra Neamț vor întâlni astăzi, pe teren propriu, pe CSU Galați, în etapa cu numărul 20 a diviziei A1. Formația lui Rareș Gavril și Mihaela Voivod este favorită la victorie în duelul cu nou promovata de la malul Dunării, iar gazdele nu iau în calcul altă variantă decât obținerea celor 3 puncte puse în joc, care le permit să spere în continuare la poziția a șasea. Trupa pietreană a arătat în cele 19 meciuri jucate până acum că este mult superioară valoric celei gălățene, care în actuala stagiune nu a strâns decât 5 puncte după o victorie și două eșecuri cu 2-3. De altfel, fetele de la Unic s-au impus lejer și în tur la Galați, cu 3-0, după un meci pe care l-au dominat de la un capăt la altul. Moralul gazdelor este oarecum afectat de eșecul din runda trecută, când au pierdut cu 1-3 la Târgu Mureș, unde puteau obține mult mai mult în urma jocului prestat. La gazde nu sunt probleme de efectiv, însă cei 2 tehnicienii nici nu își permit modificări în sextetul de bază, întrucât lotul este unul foarte subțire. Adversara de astăzi a Unicului are șanse minime de a se salva de la retrogradare și va evolua în play out pentru menținerea în primul eșalon.

„Nu ne gândim decât la victorie în acest joc, care ne va întări poziția a șasea din clasament. Nu desconsiderăm adversarul, ne vom face jocul nostru, și știm că acasă suntem invincibili. Așteptăm cât mai mulți spectatori la această confruntare, una dintre ultimele pe care echipa noastră o va mai susține pe primul eșalon, deoarece se află în insolvență și se va desființa“, a spus președintele de la Unic, Vasile Ouatu.

Duelul de la sala Polivalentă începe la ora 14 și va fi arbitrat de cuplul Gorban – Bârsan.

Tot în antepenultima etapă a sezonului regulat se mai joacă meciurile, Dinamo București – SCM Pitești, SCM Craiova – Penicilina Iași, CSM Lugoj – Știința Bacău, Alba Blaj – Medicina Târgu Mureș și CSM București – CSM Târgoviște.

Calcule pentru play off

Ierarhia diviziei A1 de volei feminin s-a complicat și mai mult după rezultatele înregistrate în etapa cu numărul 19, în condițiile în care 4 formații păstrează șanse reale de a obține locul 6, ultimul care duce în play off. Printre ele se numără și VC Unic, grupare care ocupă în acest moment poziția a șasea, și care ar mai avea nevoie de cel puțin 4 puncte în aceste ultime 3 runde pentru a fi sigură de play off. Fetele de la Unic vor juca ultimele 3 meciuri pe teren propriu, însă ultimele două sunt destul de grele, în condițiile în care vor primi vizita lui CSM Târgoviște și CSM București, adică formațiile care au încheiat stagiunea trecută pe pozițiile 2, respectiv 3. Celelalte echipe cu șanse la play off sunt Penicilina Iași, Medicina Târgu Mureș și CSM Lugoj, care se află la două, respectiv 3 puncte în spatele Unicului, iar dintre acestea, cel mai lejer program pare al avea fetele de la Medicina.

„Ar fi păcat ca la aceste ultime partide pe care le mai avem de disputat, publicul pietrean să nu vadă meciurile din play off, adică la Piatra Neamț să joace campioana și vicecampioana. Noi vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a ocupa în final locul 6, va fi greu, lotul e unul subțire, iar celelalte contracandidate par să aibă un program mai lejer. Ne pare rău că după tot ceea ce am declarat până acum, de situația în care a ajuns una dintre echipele fanion ale orașului, nu am fost încă chemați la discuții de autoritățile locale și județene. Noi vrem să murim cu fruntea sus, dar nu putem dacă nu suntem sprijiniți de cei care conduc în acest moment orașul și județul. E păcat ca o echipă de sport cum e VC Unic, care e o organizație nonguvernamentală, nu are patrimoniu, să te iei de ea, să o duci la insolvență, dar cu toate acestea eu am în continuare încredere în autorități că vor găsi o soluție de redresare. Credem și avem ambiții mari că vom putea obține la finalul sezonului regulat poziția a șasea“, a declarat președintele Vasile Ouatu.

Volei

Volei Club joacă la Bacău

Voleibaliștii de la VCM LPS Piatra Neamț vor întâlni astăzi, în deplasare, pe Știința Bacău, în etapa a 20-a a diviziei A1. Trupa din orașul vecin, deși nou promovată, este favorită la obținerea celor 3 puncte puse în joc, în fața unei echipe pietrene, resemnate deja cu retrogradarea, și care în actuala stagiune nu a convins deloc. De altfel, jocul prestat de elevii lui Nicu Buruș a lăsat mult de dorit, iar prin evoluții și rezultate, publicul s-a cam îndepărtat de echipă. În aceste condiții, astăzi la Bacău, pietrenii pornesc cu șansa a doua în fața unei formații gazdă care a făcut jocuri bune și rezultate surpriză în campionat. În clasament, gazdele lui Cornel Păduraru sunt pe poziția a noua, cu 20 de puncte, în timp ce VCM LPS este lanterna roșie, cu doar 3 puncte. Runda trecută, băcăuanii au bătut cu 3-2 pe terenul celor de la Banatul Caransebeș, în timp ce pietrenii au cedat cu 0-3 acasă în fața Craiovei.

Partida de la Bacău va începe la ora 17 și va fi arbitrată de cuplul Dimachi – Arbunea.

Tot astăzi mai au loc partidele, SCM Craiova – Arcada Galați, Tricolorul Ploiești – Unirea Dej, Steaua București – Universitatea Cluj, Municipal Zalău – CSM București și Știința Baia Mare – Banatul Caransebeș.

Fotbal

Puștii de la CSM Ceahlăul au convins și cu Bradul Borca

CSM Ceahlăul – Bradul Borca 8-1 (6-1)

Fotbaliștii de la CSM Ceahlăul au înregistrat cel de-al doilea succes consecutiv la o diferență mare de scor, după 8-1, joi după amiază, pe teren propriu, cu liderul din liga a patra, Bradul Borca. După ce au trecut cu 9-0 de o altă reprezentantă a ligii a patra, Voința Dobreni, de această dată, elevii lui Toader Șteț au făcut instrucție și cu formația de pe primul loc, Bradul Borca, care în acest sezon are pretenții de promovare în liga a treia. Gazdele au început bine meciul și i-au luat tare pe elevii lui Cătălin Rusu, care au ratat și o lovitură de la 11 metri. Lupei a fost cel mai eficient jucător de la gazde, marcând de 4 ori în poarta celor de la Borca, iar celelalte reușite le-au aparținut lui Zaharia, care a înscris de două ori, Vasile și Pintilie.

Tehnicienii pietreni au început meciul cu Chelaru – Catrinoi, Rotaru, Smău, Albu – Barb, Pintilie – Vasile, Apostol, Mateiciuc – Lupei, iar după pauză au evoluat Chiruță – Mateeș, Rusu, Ungureanu, Butunoi, Șimon, Arghir, Todiresei și Zaharia.

Jucătorii pietrenii se pregătesc în continuare pe plan local, iar la finele acestei săptămâni vor susține un alt joc, tot în fața unui adversar din zonă.

Futsal

Pietrenii joacă acasă cu Timișoara

La finele acestei săptămâni sunt programate partidele rundei a 12-a, a treia a returului, în liga a doua de fotbal în sală. Cu această ocazie, jucătorii de la Futsal Ceahlăul vor întâlni astăzi, pe teren propriu, pe Informatica II Timișoara, într-un meci care opune față în față echipele de pe locurile 3, respectiv 4. După un start ezitant de retur, în urma eșecului de acasă, 5-6 cu Bukovina Vicov, elevii lui Gabi Bucur și-au revenit etapa trecută când au învins la ultima clasată, Blue Angel Cristian Brașov, și vor să obțină și primul succes din retur pe teren propriu. Adversară va fi o formație bună a ligii a doua, Informatica II Timișoara, care a obținut rezultate pozitive până acum și care, cu 16 puncte, ocupă locul 4 în ierarhia internă. În confruntarea tur, din Banat, pietrenii s-au impus 3-2. Partida de astăzi are ca oră de start, ora 16, și va fi la sala Polivalentă. Un meci din această rundă, Imperial Wet – Blue Angel Cristian Brașov, scor 10-0, s-a jucat în devans. Programul celorlalte partide este următorul, Inter Gheorghieni – Luceafărul Buzău, Bukovina Vicov – Colțea Brașov și Pro-Tineret Sighișoara – Fortius Buzău. În competiția juniorilor, duminică, de la ora 14, la sala mică Polivalentă, Futsal Ceahlăul va primi vizita celor de la Sănătatea Darabani.