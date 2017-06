Matei Ilie și Marius Matei au câștigat „Gallini Cup“

Ma tei Ilie și Marius Matei, de la LPS Piatra Neamț, au câștigat cu naționala de fotbal a României sub 15 ani, Cupa Gallini, un puternic turneu internațional care avut loc timp de o săptămână de zile la Budapesta, în Ungaria. Convocați la echipa U15 a României, cei 2 fotbaliști pietreni au avut evoluții foarte bune sub tricolor și au avut o contribuție serioasă la trofeul cucerit de națională. Fundașul, Matei Ilie, care a mai jucat la echipa națională, a evoluat titular în toate la competiția din Ungaria, și a marcat două goluri pentru tricolori, ambele din lovitură de la 11 metri, în semfinale cu Dinamo Zagreb, și în finala cu Venezia, din Italia. Mijlocașul Marius Matei a fost convocat în premieră la naționala U15, și a fost titular în 3 din cele 5 întâlniri pe care România le-a susținut la Gallini Cup.

Țara noastră s-a clasat pe locul 2 în grupa D, după ce a învins pe Kosice, din Slovacia, cu 4-0, și a remizat, 0-0, cu gazdele de la Videoton.

În sferturi, tricolorii mici au trecut cu 6-0 de Vasas Budapesta, în semifinale au depășit cu 4-2 pe Dinamo Zagreb, din Croația, pentru ca în marea finală să se impună în fața italienilor de la Venezia, în urma loviturilor de la 11 metri. În timpul regulamentar de joc, România și Venezia s-au aflat la egalitate, 0-0.

Chiar dacă nu au putut să își ajute echipa de la LPS Piatra Neamț, care tot în această perioadă a susținut meciuri la turneul final U15, Matei Ilie și Marius Matei au trăit o experiență unică la echipa națională, trecându-și în palmares un trofeu important pentru viitorul lor fotbalistic.

„Mă bucur enorm pentru succesul României și în mod special pentru Ilie și Matei, care au avut ocazia și posibilitatea să evolueze la acest turneu important. Din ceea ce am discutat cu ei, ambii au avut evoluții constant bune, drept dovadă și cucerirea trofeului, și sper ca prin aceste convocări la națională să acumuleze și mai multă experiență. Îi felicit pe amândoi, și colegii lor de la LPS au fost alături de ei, și ne bucurăm cu toții pentru aceste succese frumoase ale fotbalului din Piatra Neamț“, a declarat Gabriel Rădulescu, antrenorul și cel care i-a descoperit pe cei 2 jucători la LPS Piatra Neamț.

Atletism

Mișcare și voie bună la Crosul Olimpic 2017

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț a organizat sâmbătă Crosul Olimpic 2017, o întrecere atletică rezervată tuturor categoriilor de vârstă din județul Neamț și nu numai. Față de anii precedenți, când se alerga pe traseul clasic, Primăria Piatra Neamț – stadionul Municipal, de această dată, organizatorii au ales un traseu mai aproape de natură. Startul s-a dat în jurul orei 10 din zona podului de la Căprioara, iar sosirea a avut loc în ștrandul Tineretului. Și ediția din acest an a Crosului Olimpic s-a bucurat de o prezență destul de numeroasă, aproximativ 150 de iubitori de sport și mișcare, aliniindu-se la start și, ceea ce a fost cel mai important, toți au trecut linia de sosire, deși au existat și persoane trecute bine de prima tinerețe. Organizatorul, DJST Neamț, nu a dorit să aibă un câștigător special, toți cei care au participat fiind câștigătorii morali au întrecerii. Totuși, primul alergător care a trecut linia de sosire a fost Tudor Ilade, elev în clasa a 12-a la Liceul „Carol I“ din Bicaz. Sportivul din Bicaz a fost cel mai în formă, învingându-l pe ultimii metri pe fostul atlet de la CS Ceahlăul Răzvan Andrei.

„Mi-am dorit foarte mult să câștig și în final nu am cedat nicio secundă, deși nu mi-a fost ușor. A fost un test pentru mine. Îmi place foarte mult să fac sport, să practic kick-box, un sport în care vreau să fac lucruri cât mai frumoase și să ajung cât mai sus posibil“, a spus Tudor Ilade imediat după ce a trecut linia de sosire, vizibil fericit de performanța realizată.

Cea mai tânără concurentă la ediția 2017 a Crosului Olimpic a fost Antonia Gavrilescu. Elevă în clasa pregătitoare a școlii „Episcop Melchisedec Ștefănescu“ din Gârcina, Antonia are doar 6 ani și face atletism la grupa antrenoarei Iulia Negură Olteanu, la CS Ceahlăul. „Nu are stare deloc. A ținut în mod special să fie astăzi aici“, a spus mama micuței atlete.

De la concursul de alergare din week-end-ul trecut nu putea lipsi veteranul Radu Dumitru, care la cei 90 de ani a reușit să parcurgă distanța impusă de organizatori și, chiar dacă a sosit ultimul, a fost aplaudat la final de toți adversarii pentru efortul depus, și apreciat de toată lumea.

„Asta ne-am dorit cel mai mult. Am vrut ca toți oamenii care au venit la Crosul Olimpic să treacă linia de sosire. DJST Neamț a dorit să organizeze Crosul Olimpic în primele zile ale lunii iunie, așa cum face în fiecare an. Avem bucuria faptului că oamenii au acceptat să iasă din case pentru a face mișcare, și că vremea a fost de această dată alături de noi. A fost o dimineață frumoasă din toate punctele de vedere, iar pentru noi, ca instituție, nu poate fi decât un motiv în plus să facem eforturi și de aici înainte să organizăm tot felul de astfel de evenimente și să ne implicăm în desfășurare altora. Mulțumim oamenilor care au venit pentru a concura și celor care ne-au sprijinit pentru a duce la bun sfârșit evenimentul“, a spus final Gheorghe Paisa., directorul de la DJST Neamț.

Pentru că toată lumea a câștigat, la final nu s-au făcut niciun fel de clasamente, și nu s-au stabilit învingători pe categorii de vârstă. Toți participanții au plecat acasă cu câte un tricou, o diplomă și o medalie, ultimele două distincții având înscrise însemnele Comitetului Olimpic și Sportiv Român și al Academiei Olimpice Române, ambele instituții fiind parteneri în organizarea crosului. La sosire, toți s-au hidratat, au avut la dispoziție napolitane și au plecat acasă mulțumiți și bucuroși de participare.

Pentru buna organizare și desfășurare a Crosului Olimpic 2017, DJST Neamț i-a avut ca parteneri pe cei de la Inspectoratul de Jandarmi al județului Neamț, Inspectoratul Județean de Poliție Neamț prin Serviciul Rutier și Poliția Locală Piatra Neamț, Serviciul de Ambulanță Neamț și SC Rocom SRL Piatra Neamț.

Fotbal

Fotbaliștii de la CSM Ceahlăul au intrat oficial în vacanță. Reunirea va fi pe 5 iulie

Fotbaliștii de la CSM Ceahlăul Piatra Neamț au intrat oficial în vacanță la finele săptămânii trecute, când au efectuat ultimul antrenament din acest sezon. Pentru performanța realizată, aceea de a promova în liga a cincea, cu victorii pe linie, oficialii clubului le-au organizat jucătorilor, antrenorilor și celorlalți din staff-ul echipei, un banchet de final de sezon, care a avut loc la Hotelul Central Plaza din Piatra Neamț. Îmbrăcați elegant și de vară, tinerii fotbaliști pietreni au răspuns prezenți la întâlnirea cu antrenorii și oficialii din conducerea clubului, care i-au felicitat pentru obiectivul îndeplinit, pentru efortul depus atât în teren cât și la antrenamente, și le-au urat succes pe mai departe. Pentru că o parte dintre au terminat clasa a 12-a la LPS Piatra Neamț și susțin în aceste zile examenul de Bacalaureat, doresc să continue studiile către alte domenii de activitate, și în consecință nu vor mai face parte din lot pentru sezonul următor. De asemenea, staff-ul tehnic va renunța la o parte dintre ei, iar lotul va fi completat în perioada următoare cu alți jucători. Și pentru că a fost un moment festiv, principalul Toader Șteț a ținut să le transmită tuturor un mesaj pentru realizările din ultima stagiune.

„Eu sunt mulțumit per total de activitatea pe care ați depus-o, cu plusurile și minusurile inerente, s-a constituit o colectivitate, o echipă nou înființată. Ne-am prezentat la un nivel care să ne permită să ne realizăm obiectivul. Promovările succesive, fără efort nu se poate. Avem vacanță până pe data de 5 iulie. Nu vă ascund faptul că vom avea jucători noi, poate la unii dintre dumneavoastră să renunțăm în interesul echipei. Eu sunt mulțumit de toți cum v-ați comportat în campionatul recent încheiat și vă urez vacanță plăcută“, le-a transmis Toader Șteț.

Singurul obiectiv ratat de CSM Ceahlăul în ultima stagiune a fost finala Cupei României, faza județeană, competiție în care a ajuns până în semifinale, fiind eliminat cu 4-2, la general, de Voința Ion Creangă. Tehnicienii pietreni și-au propus ca în această pauză să întărească lotul, iar la echipă vor ajunge o serie de fotbaliști cu mai multă experiență, pentru a se ataca obiectivul impus pentru stagiunea viitoare, promovarea în liga a treia. În perioada următoare, AJF Neamț va stabili data de debut a sezonului 2017-2018 în liga a patra și numărul de formații care vor alcătui noul campionat.