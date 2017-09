Maşină răsturnată în pârâul Grinţieşul Mare

Şoferul avea permisul de conducere anulat!

“Mare ţi-e grădina ta, Doamne”, spuneau martorii la eveniment. Oamenii au văzut cum o maşină plonjează în apele Grănţieşului Mare, apoi cum şoferul năuc de cap, uşor accidentat, iese uşor dezorientat, cât din cauza impactului, cât din pricina alcoolului.

“În ziua de 11 septembrie, în jurul orei 16.40, polițiștii rutieri au fost sesizați despre faptul că, pe raza localității Grințieș, a avut loc un accident rutier soldat cu vătămarea conducătorului auto. La fața locului, polițiștii au identificat conducătorul auto, un bărbat de 37 de ani, din Grințieș, care emana halenă alcoolică, fapt ce a condus la testarea alcoolscopică a acestuia, rezultatul fiind pozitiv. Din primele cercetări se pare că în timp ce bărbatul conducea un autoturism pe DC 152 Grinţieş, fiind sub influența alcoolului, a pierdut controlul volanului şi s-a răsturnat în pârâul Grinţieşul Mare, de pe partea dreaptă a sensului său de mers, autoaccidentându-se. În urma verificărilor efectuate,a reieşit faptul că persoana avea permisul de conducere anulat.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, ne-au transmis reprezentanţii IPJ Neamţ, printr-un comunicat.

În aceeaşi zi, un alt şofer beat a fost identificat în trafic. Pe la ora 17, o patrulă de poliţie rutieră din cadrul Poliţiei municipiului Roman a depistat, în trafic, pe strada Bulevardul Republicii, un bărbat de 34 de ani, din Roman, aflat sub influența alcoolului. În urma controlului efectuat în trafic, polițiștii au testat conducătorul auto, rezultatul testării indicând o valoare de peste 0,40mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea sub influența alcoolului.

Geanina NICORESCU