Mara Mareş, Președintele Tineretului Național Liberal: Invităm alături de noi toți tinerii care simt că România merge într-o direcție greșită. PSD ne pune în pericol viitorul!

Tineretul Național Liberal constată că România a involuat semnificativ în ultimul an și că viteza regresului politic, instituțional și democratic este în creștere.

Promisiunile nu mai sunt onorate, activititatea de legiferare nu mai generează claritate și certitudine, ci panică și haos, iar Guvernul îi tratează pe cei care gândesc altfel ca pe niște inamici, demonizând marile companii și bănci și etichetându-i pe cei ce protestează pașnic drept fanatici și emisari ai lui Soros.

Guvernul României, acaparat de caracatița PSD, s-a îndepărtat prea mult de societate și, în goana de a-l ține pe Liviu Dragnea liber cu orice preț, a pierdut contactul cu realitatea. Astăzi, este evident că pe agenda multora dintre instituțiile statului virusate de PSD, prioritatea zero este ca Liviu Dragnea să nu suporte consecințele faptelor sale ilegale. Iar câtă vreme acest om va avea vreun cuvânt de spus în treburile de stat, nimic nu va fi sigur. Astăzi spunem că ne permitem să apărăm România cu rachete Patriot, iar mâine, după ce aflăm că DNA a intrat pe fir la TelDrum, începe tergiversarea legii privind achiziția acestor rachete, ca și cum România ar fi o tarla pe care Dragnea s-o tranzacționeze când vrea și către cine vrea.

Vă invităm să vă mobilizați aleșii în sensul votării moțiunii de cenzură inițiate de Partidul Național Liberal pentru că Guvernul PSD este incompatibil cu diversitatea, democrația și cu evoluția. De aproape 30 de ani, guvernarea PSD face rău României, iar părțile țării noastre care de atunci încoace au fost doar sub PSD sunt astăzi sărace, depopulate, izolate și fără speranță de evoluție.

Având în vedere situația ingrată în care ne aflăm, aceea de a avea niște conducători condamnați penal sau cercetați, vă invităm să arătăm lumii că PSD nu este România și că, mai ales, România nu este PSD.

Îndrăzniți să credeți în integritate și în voi înșivă! Îndrăzniți să credeți că se poate și fără PSD și că România nu este sinonimă cu corupția. Îndrăzniți să credeți că voi, înainte de a reprezenta viitorul, reprezentați prezentul. Luați-vă soarta din mâinile lui Dragnea în propriile mâini, depășiți prejudecățile cotidiene despre politică și implicați-vă. Împreună putem produce schimbarea!