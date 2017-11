Mâine, se redeschide Piaţa Centrală!

Piața Agroalimentară Centrală Sf. Gheorghe se va deschide miercuri, 29 noiembrie, după 3 ani şi 4 luni, de când a ars în întregime în urma unui incendiu, în anul 2014. În acest moment, spune un comunicat de presă al Primăriei Piatra Neamţ, sunt închiriate 80% din tarabele din zona Legume-Fructe și mare parte din celelalte spații comerciale, la care chiriașii lucrează pentru amenajare

Pentru ocuparea spațiilor rămase libere este în derulare o nouă procedură de licitație. Precizăm că au fost obținute toate avizele necesare funcționării. Programul de funcționare a pieței va fi următorul: în perioada 29 noiembrie 2017 – 30 aprilie 2018, de Luni până Vineri între orele 06:30-19:00, Sâmbăta între orele 06:30-18:00, iar Duminica în intervalul ora 07:00-14:00. Începând cu data de 01 mai 2018, programul de funcționare va fi adaptat la orarul de vară. „În ultimile săptămâni a fost o muncă susținută pentru deschiderea Pieței Centrale la sfârșitul lunii noiembrie, așa cum am anunțat. Mă bucur că am reușit să oferim pietrenilor piața de Sărbători pentru a-și putea face cumpărăturile necesare. Așa cum am promis, în piață vor fi foarte mulți producători și vom interveni cu tot ceea ce este necesar pentru ca cei care folosesc piața să fie mulțumiți” a declarat primarul Dragoș Chitic. În luna octombrie, la inițiativa primarului Dragoș Chitic, Consiliul Local a dat vot favorabil pentru ca piața să fie administrată de către Primăria Piatra-Neamț.

M.O.T.