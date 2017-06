Maia Todirițe și Clara Adăscăliței participă la naționalele individuale ale României

Două dintre cele mai tinere și talentate sportive pietrene, Maia Todirițe și Clara Adăscăliței, participă, începând de ieri, la Campionatele Naționale Individuale de tenis ale României, rezervate categoriei de vârstă 10 ani, care se desfășoară pe terenurile Centrului Național de Tenis, de la București. Jucătoarele legitimate la clubul Condor Piatra Neamț au plecat încă de duminică spre capitală, însoțite de antrenorul Romeo Stoica și vor disputa mai multe meciuri pentru a ajunge în fazele finale ale competiției, care la final va stabili ierarhia finală pe țară la categoria de vârstă de 10 ani.

După un sezon de primăvară destul de reușit, cu medalii și podiumuri la mai multe turnee în țară, Maia și Clara au plecat destul de încrezătoare spre București, unde vor să aibă un parcurs cât mai lung până în fazele finale ale întrecerii. Maia Todirițe reprezintă de mai bine de un an de zile una dintre speranțele tenisului din Piatra Neamț, a evoluat în această iarnă și la primul concurs internațional, în Olanda, iar la naționalele din capitală este una dintre capii de serie ai turneului. Și Clara Adăscăliței a progresat mult în ultima vreme, are și ea medalii la turneele din țară, iar antrenorul Romeo Stoica este încrezător că ambele jucătoare pot face o figură frumoasă la acest turneu. „Am plecat destul de încrezători la naționalele de la București. Maia și Clara sunt destul de bine pregătite, vin după o perioadă pozitivă, cu rezultate și evoluții consistente, și sperăm ca și la București să facă o figură frumoasă. Maia este printre favorite, se află undeva între primele 10 jucătoare din țară, în urma punctelor acumulate la diferite turnee, și are șanse mari să ajungă în fazele superioare. Și Clara este o fetiță ambițioasă și face tot posibilul să câștige cât mai multe jocuri. Va fi un turneu foarte puternic, deoarece vin cele mai bune sportive din țară, care se vor lupta să devină numărul unu din România la categoria 10 ani. Sperăm ca elevele noastre să aibă un parcurs cât mai lung, să joace fără emoții și fără trac și sunt convins că, dacă vor etala jocul lor cel mai bun, au șanse mari de reușită“, a declarat antrenorul Romeo Stoica.

Clara Adăscăliței a debutat perfect la întrecerea din capitală, după ce luni dimineață, în prima partidă, s-a impus cu un categoric 6-0, 6-0, în fața sportivei Ilinca Burcescu, de la CS Politehnica București.

Victorie facilă, luni, în prima zi, și pentru Maia Todirițe, care a întâlnit-o pe Andreea Barna, de la CS Iris Ștei. Sportiva pietreană s-a impus cu 6-0, 6-2, după o partidă care a durat mai puțin de o oră de joc și s-a calificat astfel în faza superioară a campionatului.

Tabloul principal în întrecerea individuală din capitală este alcătuit din 64 de jucătoare.

Clubul Condor, locul 4 la naționalele pe echipe

Maia Todirițe are un atu important înainte de naționalele individuale la 10 ani, în condițiile în care săptămâna trecută a jucat pe terenurile Centrului Național de Tenis, la Campionatul Național pe echipe, rezervat tot categoriei de vârstă 10 ani. Alături de Alina Stan, sportivă originară din Iași, dar care reprezintă clubul Condor, Maia Todirițe a obținut locul 4 în competiția pe echipe, iar Condor Piatra Neamț se numără printre cele mai bune cluburi din țară la această categorie. După ce au obținut două victorii în fazele eliminatorii, dintre care ultima, 2-1 cu Maior București, fetele de la Condor s-au calificat în turneul final de 4 echipe, unde s-a jucat fiecare cu fiecare pentru a se stabili ierarhia finală. Maia și Alina erau favoritele 4 în acest careu de ași și, chiar dacă au avut evoluții destul de apreciabile, nu au reușit să depășească acest loc. În primul meci, Condor Piatra Neamț a pierdut cu 0-2 în fața fetelor de la Câmpulung Muscel, favoritele numărul unu ale turneului, după care a venit eșecul, 1-2, cu Constanța. În competiția pe echipe s-au jucat câte 3 meciuri, două la individual și unul la dublu, Maia a reușit să câștige cu un dublu 6-2 duelul cu adversara din Constanța, dar fetele de la Piatra Neamț au pierdut următoarele două jocuri și astfel au fost învinse cu 1-2. Istoria s-a repetat și în ultima partidă, cu Târgu Mureș. Dacă ar fi câștigat cu 2-0, reprezentantele clubului Condor ar fi devenit vicecampioane naționale pe echipe, însă fetele din Ardeal s-au impus în final cu 2-1, dar tot după ce Maia Todirițe s-a impus în meciul de simplu. În urma rezultatelor din careul de ași, Câmpulung Muscel s-a clasat pe primul loc și a devenit campioană națională, Târgu Mureș a fost a doua, Constanța a treia, iar Condor Piatra Neamț s-a situat pe locul 4, un rezultat destul de bun în opinia antrenorului Romeo Stoica. „Rezultatul e unul pozitiv, dacă ținem cont că fetele noastre erau cotate cu șansa a patra. Maia a reușit totuși două victorii, însă Alina nu a putut să o ajute și, în consecință, au venit cele 3 eșecuri. E un rezultat mare și faptul că ne-am calificat între cele mai bune 4 echipe din țară, dacă ținem cont de faptul că cluburi cu tradiție în acest sport, cum ar fi IDU Constanța, TC Enache București sau Politehnica București, au fost eliminate încă din primele faze. A fost un tablou de 16 echipe, iar noi am venit pe 4, ceea ce nu e deloc rău. Le felicit pe sportive pentru această performanță, care, iată, menține în continuare la un nivel înalt numele clubului Condor“, a mai spus Romeo Stoica.

Minifotbal

Hella Timișoara a câștigat Campionatul Firmelor de la Piatra Neamț

Hella Electronics Timișoara a câștigat cea de-a treia ediție a Campionatului Național al Firmelor și Instituțiilor din România, competiție care s-a desfășurat la finele săptămânii trecute la bazele sportive Play Arena Adridan și Offsaid, din Piatra Neamț. În finala mare, bănățenii s-au impus cu 2-0 în fața celor de la Coriolan Bacău, formație care s-a clasat în cele din urmă pe treapta a doua a podiumului. Pe lângă titlul de campioni, cei de la Hella Timișoara au dat și cel mai bun portar al întrecerii, Constantin. Locul 3 și medaliile de bronz a fost adjudecat de Profi Târgu Mureș, care în finala mică s-a impus cu 3-1 în fața celor de la Armata Turda. Ambele finaliste au avut nevoie de executarea loviturilor de la 7 metri în semifinale, pentru a trece de adversare. Hella Timișoara a câștigat cu 2-1 duelul cu Armata Turda, după ce la finele timpului regulamentar scorul a fost 1-1, în timp ce Coriolan Bacău s-a impus cu 3-2 în fața celor de la Profi Târgu Jiu, după ce la finele celor 40 de minute, scorul a fost de asemenea egal, 0-0.

În sferturi s-au consemnat următoarele rezultate: Coriolan Bacău – Plexus Bihor 5-0, Hella Timișoara – Silcotub Tenaris Zalău 4-2, Profi Târgu Jiu – Yazaki Arad 5-2 și Armata Turda – IAC Balș 5-0.

Competiția de la Piatra Neamț a fost o premieră, în condițiile în care la startul întrecerii s-au aliniat numai puțin de 42 de formații, împărțite în 14 grupe a câte 3 echipe. Dintre reprezentantele județului Neamț, cel mai bun parcurs l-a avut IPJ Neamț, care a ajuns până în optimile de finală, în timp ce Jandarmii nu a reușit să treacă de faza grupelor.

În ciuda numărului mare de echipe, turneul final de la Piatra Neamț s-a desfășurat foarte bine, fiind apreciat și de cei din cadrul Federației de Minifotbal, organizatorul principal. „Felicitări câștigătorilor, celor care au urcat pe podium, dar și celorlalte participante la acest turneu, pentru modul în care și-au apărat șansele și pentru fair-play. De asemenea, felicitări și gazdelor competiției, Asociația de Minifotbal Piatra Neamț și CJ Neamț, care ne-au susținut financiar. Au fost 3 zile excelente de minifotbal la Piatra Neamț, meciuri de calitate pe cele două baze sportive moderne pe care le aveți, Play Arena Adridan și Offsaid. Mulțumim tuturor, inclusiv arbitrilor care au oficiat la acest turneu“, se arată pe site-ul Federației de Minifotbal din România.

La turneul final al campionatului firmelor și instituțiilor de la Piatra Neamț au fost prezenți Ioan Onicaș, președintele FMR, Dan Cojocaru, directorul tehnic al federației, Octavian Goga, organizator competiții județul Mehedinți, David Constantinescu, membru birou presă FMR, dar și alte nume importante din minifotbalul românesc, care au asigurat buna desfășurare a evenimentului. Campionatul intern al Firmelor și Instituțiilor Publice din județul Neamț a fost câștigat de formația Fenix Play, care în finala de duminică s-a impus în fața de la IPJ Neamț. Podiumul în această întrecere a fost completat de Jandarmii, în timp ce formația Simba s-a clasat pe poziția a patra. Noul campionat al firmelor din județul Neamț va număra la start 20 de echipe.