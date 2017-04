Mai mulți aspiranți la șoferie și mai bine pregătiți

*În Neamț, la proba teoretică, în primele 3 luni din acest an, procentul de promovabilitate a fost de 55,92%

În primul trimestru din acest an, bobocii în șoferie s-au pregătit mai bine, dacă ar fi să ne luăm după statistica oferită de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț. Astfel, în perioada analizată, la proba teoretică, polițiștii au examinat 4.725 de candidați pentru permisul de conducere, cu 614 mai mulți decât în primul trimestru din 2016. Dacă ne referim la testarea de traseu, în acest an, 3.879 de persoane au urcat la volan, cu 436 mai multe, față de aceeași perioadă din 2016. Tot în primele 3 luni din acest an, la proba teoretică, au fost admiși 2.642 de candidați, cu un plus de 262. La examenul de traseu au promovat 2.432 de persoane, față de 2.118 câte au primit OK-ul lucrătorilor în uniforme albastre, în perioada analizată din 2016.

Din păcate, prin „sita“ polițiștilor, la examenul din fața calculatorului n-au trecut 2.083 de aspiranți la șoferie, iar la proba de traseu au fost 1.447 de persoane care au tras pe dreapta mașina, fiind declarate respinse.

„În Neamț, la proba teoretică, în primele 3 luni din acest an, procentul de promovabilitate a fost de 55,92%, cu 1,97% mai puțin, față de 2016. La proba practică, procentul de promovabilitate a fost de 62,70%, cu 1,45 mai mult decât în 2016“, ne-a declarat comisarul șef de poliție, Lucian Rusu, șeful instituției mai sus amintite.

V. ANDRIEȘ