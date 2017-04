„Made for Europe 2017“ și-a desemnat reprezentanții la etapa națională

În urma evaluării celor 12 produse finale participante la etapa județeană a concursului național de produse finale ale proiectelor finanțate prin programe comunitare „Made for Europe 2017“, comisia de jurizare a stabilit premiile, iar cele patru unități școlare care s-au clasat pe locul I urmează să participe la etapa națională a competiției.

Faza județeană s-a consumat în data de 24 martie 2017, la Liceul Tehnologic Economic-Administrativ din Piatra Neamț, iar la această etapă au avut posibilitatea să participe școlile care au finalizat produsele propuse în cadrul proiectelor finanțate prin programul Erasmus și programe comunitare.

Unitățile școlare din județul Neamț care vor reprezenta județul Neamț la faza națională a concursului național de produse finale ale proiectelor finanțate prin programul Erasmus sunt: Colegiul Național „Calistrat Hogaș“ Piatra Neamț cu proiectul „Move your body and mind –healthy for adolescents“; Colegiul Tehnic „Danubiana“ cu proiectul „Last Chance – preserving biodiversity for future generation“; Colegiul Național „Calistrat Hogaș“ Piatra Neamț, cu proiectul „SELFY – Save Earth’s Life for Youth“ și Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț.

Concursul național va avea loc la Craiova, în perioada 25-29 aprilie 2017.

Geanina NICORESCU