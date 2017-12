Luni, medicii de familie vor fi faţă-n faţă cu reprezentanţii Casei de Sănătate

O nouă sesiune de consultări pe marginea contractului-cadru va avea loc luni, 17 decembrie, la ora 11, la sediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, au anunţat reprezenatnţii medicilor de familie. Doctorii sunt nemulţumiţi de prevederile proiectului-cadru 2018-2019 şi anunţă proteste dacă revendicările lor nu vor fi luate în seamă. La nivel local, o delegaţie din partea medicilor de familie au prezentat lista cu revendicări la Consiliul Judeţean Neamţ. O delegaţie a Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF) şi Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) a avut întâlniri, săptămâna aceasta, la sediul Ministerului Sănătății cu Ministrul Sănătăţii, domnul Florian Bodog, şi la sediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) cu conducerea acesteia, în cadrul primei sesiuni de consultări în calendarul publicat pe pagina de transparență decizională a CNAS, pentru proiectul de contract-cadru 2018-2019. Nu s-a pus în practică modificarea de tarif decisă la nivelul centrelor de permanenţă “La Ministerul Sănătății am sumarizat stadiul discuțiilor și faptul că s-a avansat extrem de puţin în rezolvarea solicitărilor medicilor de familie. Am adus la cunoştinţa ministrului că până în acest moment nu s-a pus în practică modificarea de tarif decisă la nivelul Centrelor de permanență, precum şi faptul că este nevoie de o modificare a PNI legat de activitatea de vaccinare. Reprezentanţii noştri au depus la Ministrul Sănătăţii un document legat de modificările legislative solicitate de organizaţiile reprezentative ale medicilor de familie. De asemenea am solicitat din nou consilierului Prim-ministrului, dl Florian Popa, o nouă întâlnire cu Prim-ministrul României, pentru clarificări în ceea ce priveşte stadiul rezolvării revendicărilor noastre. La CNAS, SNMF şi FNPMF au depus în termenul prevăzut de legea transparenței decizionale un document privind amendamentele la proiectul de Contract-cadru. A avut loc o primă sesiune de consultări, în care s-au discutat amendamentele propuse de noi încă de la întâlnirea anterioară, din perioada 20 – 23 noiembrie, amendamente care NU au fost preluate în proiectul postat în transparenţă”, a transmis Biroul de presă al SNMF. Delegaţia medicilor de familie a argumentat fiecare amendament şi a solicitat din nou modificări ale sistemelor informatice care să flexibilizeze şi să fluidizeze actul medical în favoarea pacienţilor noştri și să nu mai permită penalităţi la nivelul cabinetelor, respectiv anunţarea imediată a indisponibilităţii PIAS şi posibilitatea lucrului offline, asumarea calităţii şi categoriei de asigurat de către CNAS, precum şi alte elemente legate de alertarea în sistem la prescrierea medicamentelor pentru care există anumite reguli (restricţii, protocoale etc). “Nu avem încă, până în acest moment, rezolvări pentru debirocratizarea concretă şi masivă în sistemul de sănătate, dreptul la vacanţă al medicilor şi alternative pentru continuitatea actului medical, finanţarea corectă a asistenţei medicale primare cu menţionarea procentului din FNUASS acordat AMP menţionat expres în contract”, a mai subliniat SNMF. Medicii de familie au precizat că, în aceste zile, vor decide, la nivel territorial, care este conduita membrilor în în situaţia în care revendicările lor nu vor fi rezolvate în mod favorabil.

Geanina NICORESCU