Lucrări non-stop la centura oraşului

Primăria Piatra Neamţ a informat, ieri, într-un comunicat de presă, că în programul de asfaltare din acest an, un număr însemnat de străzi a fost inclus pentru reparații capitale. Săptămâna aceasta au început lucrările de reparație a străzii Dimitrie Leonida( Centura orașului).

Reparațiile se realizează pe tronsoane, iar în zonele aglomerate se va lucra noaptea pentru a evita blocarea traficului.

,,Pentru acest an am propus un program amplu de reparații de întreținere și asfaltare a străzilor din oraș, în scopul asigurării unui confort sporit șoferilor. Suntem pe final cu lucrările planificate în acest an și consider că centura orașului este una dintre cele mai importante artere de circulație. Asfaltarea străzilor va fi o prioritate și în perioada următoare astfel încât condițiile de trafic să corespundă așteptărilor șoferilor” a declarat primarul Dragoș Chitic.

Lucrarea demarată în această săptămână cuprinde tronsonul de drum situat între pasajul rutier de la 1 Mai și Gară. Se va turna asfalt pe o suprafață de 8000 mp acoperind astfel toate zonele în care drumul necesită reparații.

Nu doar la centura oraşului s-a lucrat în această săptămână, ci şi pe strada Dărmăneşti. Decapajele, însă, au ferit cu grijă cocoaşa din dreptul şcolii şi grădiniţei de la Carpaţi şi, până să se ştie cine este autorul de drept al operei de pe asfalt, tot Primăria încasează înjurăturile.

M.O.T.