Lovitură pentru şoferi: în programul “Rabla” nu va mai fi acceptată orice maşină

Nemţenii care vor dori, anul acesta, să se folosească de programul “Rabla”pentru a-şi schimba vechea maşină vor fi nevoiţi să deţină, obligatoriu, documentul care atestă inspecţia tehnică periodică (ITP) a autovehiculului, valabilă la momentul depunerii cererii de înscriere. Pe lângă asta, firmele care primesc ajutorul de minimis prin programul “Rabla” vor fi monitorizate şi obligate să înmatriculeze maşinile noi pe numele beneficiarului, altfel riscând să piardă ajutorul acordat.

Şi înaest an, nemţenii pot solicita peste 9.000 de lei de la stat, prin programul consacrat “Rabla” dacă duc la casare o maşină mai veche şi cumpără una nouă. Doar regulile suferi schimbări, în perioada următoare, potrivit Proiectului de Ordin al Ministerului Mediului, privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, document de curând pus în dezbatere.

Persoanele juridice vor avea interdicție de înstrăinare a autovehiculelor achiziționate prin Program, pentru o perioadă de 1 an de zile de la emiterea facturii

Principalele modificări propuse prin proiectul de ordin de ministru prevăd ca solicitantul -persoană fizică să poată achiziționa, pe parcursul unui an calendaristic, un singur autovehicul nou în cadrul Programului, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de un ecotichet; introducerea spațiului privat virtual pentru emiterea certificatelor de atestare fiscală; obligația producătorilor validați de a introduce în aplicația informatică în termen de 10 zile de la emiterea facturii informaţiile privind achiziţia autovehiculului nou; iIntroducerea termenului de 60 de zile, de la publicarea persoanelor juridice acceptate, în care acestea trebuie să se înscrie la producătorii validați, cu excepția celor care trebuie să desfășoare proceduri de achiziție publică; înmatricularea, de către persoanele juridice, a autovehiculelor noi achiziționate prin Program, în termen de 90 de zile de la data emiterii facturii de achiziție. Se va introduce, la persoanele juridice de drept privat, interdicția de înstrăinare a autovehiculelor achiziționate prin Program, pentru o perioadă de 1 an de zile de la emiterea facturii, iar emiterea facturii și introducerea datelor aferente vor fi făcute în termenul de valabilitate a notei de înscriere. De asemenea, se va proceda la introducerea unui termen de 7 zile pentru depunerea documentelor în vederea soluționării neconcordanțelor.

Geanina NICORESCU