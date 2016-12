Locuri de muncă atractive, în Irlanda, Slovacia și Belgia

În apropierea sărbătorilor de iarnă, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin rețeua europeană EURES, oferă multe posturi vacante peste hotare, respectiv în Irlanda, Slovacia și Belgia.

În primul caz, angajatorul irlandez din localitatea Waterford vrea să încadreze un mecanic de utilaje, pe care să-l plătească cu 20 de euro pe oră. Pentru aceste joburi, candidații trebuie să vorbească bine limba engleză și o experiență în domeniu între 3 și 5 ani. În atribuțiile viitorului angajat vor intra instalarea și menținerea în funcțiune a sistemelor și echipamentelor mecanice, electrice și hidraulice. Sarcinile zilnice presupun instalarea de conducte, valve, pompe și motoare, precum și efectuarea verificărilor de întreținere planificate, găsirea și repararea defecțiunilor, înlocuirea pieselor uzate și resetarea instrumentelor de control, curățarea mașinilor și rezolvarea defecțiunilor urgente apărute pe liniile de producție. Cazarea și cheltuielile de mutare vor fi asigurate de către angajator. Contractul de lucru va fi pe o perioadă nedeterminată, cu 39 de ore/săptămână. Nemțenii interesați de acest job trebuie să trimită CV-urile model Europass și scrisorile de intenție completate în limba engleză, cu subiectul „Fitter“, la adresa de e-mail: Edward.Kavanagh@welfare.ie.

A doua ofertă vine din partea firmei slovace SK Expres s.r.o., care vrea să angajeze 20 de lucrători pentru asamblarea echipamentelor electrice. Firma are ca domeniu de activitate producția de televizoare și caută persoane care doresc să lucreze și să câștige experiență într-o companie internațională (persoane cu experiență sau absolvenți). Salariul oferit va fi de maximum 760 euro/brut/lună.

Cazarea va fi asigurată și plătită de angajator. Se oferă tichete de masă, indemnizație de transport (pentru lucrătorii care fac naveta de la 40 de kilometri până la locul de muncă) și sporuri de noapte. Contractul de muncă va fi pe o perioadă nedeterminată, cu 8 ore/zi. CV-urile se vor trimite în limba engleză, la adresele de e-mail: hovancakova@express-people.com și jarmila.koliova@upsvr.gov.sk. Aceeași firmă mai vrea să recruteze 20 de români, care să lucreze ca operatori de producție în Slovacia. Locul de muncă este în Trnava, regiunea Trnavský. Viitorii angajați au ca sarcină de serviciu plasarea în circuit a mașinilor de spălat rufe. Compania caută persoane (bărbați și femei) interesate să aibă un loc de muncă stabil. Nu se solicită cunoașterea unei limbi străine. Remunerația primită va fi de 680 de euro pe lună, iar cazarea gratuită. Primele se vor acorda pentru performanța în muncă. Se mai oferă training, transport la locul de muncă și tichete de masă. Ultima ofertă EURES se adresează muncitorilor români calificați în meseria de tehnician poduri rulante. Postul se găsește în Belgia, mai precis în localitatea 1720 GROOT-BIJGAARDEN. Tehnicianul pentru întreținere pod rulant (tip Abus) va avea următoarele responsabilități: instalarea de poduri rulante la întreprinderile din întreaga Flandră și întreținerea acestora. În plus, va vedea problemele apărute și le va rezolva. Pentru acest job e nevoie de diplomă în electromecanică, experiență în lucru cu poduri rulante și permis de conducere categoria B. Nemțenii care vor să lucreze în această țară trebuie să cunoască limba engleză sau olandeză. În plus, candidații trebuie să fie capabili să citească și să interpreteze scheme electrice, fară să aibă frică de înălțime. Salariul oferit va fi de 16 euro brut pe oră și alocație pentru transport. Contractul de muncă va fi pentru o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă. Vor aplica doar persoanele care corespund tuturor cerințelor enunțate în acestă ofertă. Se transmite CV-ul în limba engleză, menționând în titlu: „Technician overhead cranes“, la următoarea adresă de e-mail: international.mobility@adecco.be.

Nemțenii care vor să se înscrie pentru aceste joburi trebuie să se adreseze consilierului EURES Adrian Bulgaru, de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, la adresa de e-mail: adrian.bulgaru@nt.anofm.ro. Număr de telefon:0233.219.514 sau 0233.743.848.

V. ANDRIEȘ