Liceenii din Roznov au învins competitori din peste 200 de licee din țară cu un poster anti-SIDA

* Profesorul coordonator Mihai Capșa Togan, de la Liceul Gh. „Ruset Roznovanu“ Roznov, a ținut să îi felicite pe tineri pentru inspirație, devotament și pentru că au crescut prestigiul liceului lor

Liceul „Gh. Ruset Roznovanu“ Roznov se află pe primul loc pe lista câștigătorilor unui concurs de desene cu tematică stabilită de către organizator – acceptarea celor cu HIV/SIDA, după ce a reușit să surclaseze circa alte 200 de licee și colegii din țară. Elevii au fost coordonați în realizarea posterului de către profesorul Mihai Capșa Togan.

Lucrarea câștigătoare a fost trimisă la concursul de postere „Fii inspirit!“, desfășurat în cadrul Campaniei „InspiRED – o campanie despre oameni cu și fără HIV“, în perioada noiembrie-decembrie 2016. Conform regulamentului, concursul vizează încurajarea elevilor să adopte un comportament de acceptare și deschidere față de persoanele seropozitive și să le ofere oportunitatea de a reda prin artă o experiență, o înțelegere proprie legată de acești suferinzi. „Stigmatul HIV/SIDA perpetuează o teamă nejustificată față de acest subiect, față de informare sau față de testare. Discriminarea persoanelor infectate cu HIV se dovedește a fi poate cel mai dificil obstacol întâmpinat de programele de prevenire a infecției cu HIV. Dorim prin această campanie să cultivăm/extindem aria de sensibilitate a fiecărui om, încurajând la deschidere față de persoanele ce trăiesc cu HIV/SIDA atunci când au ocazia să le întâlnească ori să vorbească despre ele. Copiii și tinerii aparținând populației generale sunt pe de o parte un grup vulnerabil, (fiind expuși situațiilor de risc în trecerea de la copilărie la viața adultă), dar, în același timp, grup cu mare potențial de dezvoltare a comportamentelor responsabile și nediscriminatorii pe termen lung, contribuind astfel la dezvoltarea unei societăți bazate pe toleranță și nu pe stigmă“, se precizează în regulamentul concursului.

După festivitatea de premiere, care a avut loc zilele trecute la București, profesorul Mihai Capșa Togan a declarat: „Pregătirea și participarea la concursul național organizat de către UNOPA a reprezentat pentru noi, cei de la Liceul «Gh. Ruset Roznovanu» din Roznov, Neamț un timp al prieteniei, al profesionalismului și al lucrului bine făcut. Lucrarea grafică pe care am conceput-o în cadrul echipei noastre a lăsat în urmă mari colegii naționale, licee renumite de artă, cât și participanți ce au venit în concurs cu multă experiență. Și noi am dovedit că putem fi primii din țară! Mulțumesc mult frumoșilor mei elevi pentru răbdare, implicare, dar mai ales pentru istețimea minții lor! Mulțumesc Mădălinei Țurcanu, lui Rafael Stoian si Brandușei Vacaru. Alături de ei am avut parte și de o excursie extraordinară. Am vizitat principalele obiective turistice din București, am primit un tur ghidat în Palatul Parlamentului și am avut deosebita bucurie de a servi un ceai, în Hanul lui Manuc, alături de Mircea Enescu (aka Releveu) ce a reprezentat anul acesta România la cea de-a unsprezecea ediție a Festivalului de poezie scandată, Spoke’n’Word, organizat anual de clusterul EUNIC-Varșovia. Concurenții noștri au fost din peste de 200 de licee! Iar noi, cei de la Liceul «Ruset Roznovanu» am câștigat locul I! Sunt mândru de frumoasa mea echipă!“. (M.B.)