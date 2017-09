Libris, 2017: Deschiderea Târgului Libris

Una dintre cele mai importante manifestări culturale ale municpiului Piatra Neamţ, „Târgul de Carte Libris”, şi-a deschis, ieri, oficial, porţile, cu promisiunea de a oferi carte de calitate tuturor vizitatorilor. „Ea este dedicată câtorva scriitori care purtau pălărie, a spus, în debutu, Mihai Caravan, director al Camerei de Comerţ şi Industrei Neamţ, principalul organizator al evenimentului.

Mihai Caravan a deschis târul cu o pălărie pe cap, pentru a fi în ton cu unul din scriitorii omagiaţi la această ediţie – „L-aş aminti pe Hogaş, căruia îi este dedicată această ediţie, dar şi pe unul dintre preferaţii mei, Ernest Hemingway.

Nu vă ascund faptul că mai fac câteva lucruri pe care le făceau şi ei în viaţa de zi cu zi, să mai beau câte un pahar şi să colind munţii”.

Coborând acasă, directorul CCI a precizat faptul că „Cea de a VII-a ediţie nu putea să aibă loc fără sprijinul autorităţilor locale. Este un exemplu de bune practici, în sensul că acest parteneriat public – privat poate să aducă în prim plan cartea. Am să rog de cetăţenii din Piatra Neamţ să cumpere carte. Editurile care vin aici, vin să vândă carte, pentru că au costuri, au angajaţi şi salariaţi. Am să vă rog să cumpăraţi carte, pentru ca această ediţie să ajungă măcar la cea de a 25-a ediţie.

„Participarea la deschiderea acestei manifestări îmi oferă prilejul să adresez câteva cuvinte despre cum văd eu, ca primar al municipiului Piatra-Neamț și despre cum vede instituția pe care o conduc acest eveniment și domeniul cultural . Aș completa invitația organizatorilor de a cumpăra carte cu invitația de a cumpăra și de a citi aceste cărți.

Îmi doresc cât mai multe evenimente la Piatra-Neamț și spun acest lucru de fiecare dată când am ocazia; Piatra-Neamț trebuie să fie un oraș viu, iar faptul că reușim aici, la kilometrul zero, să avem aproape în fiecare săptămână evenimente de calitate mă bucură și vreau să le mulțumesc tuturor celor care se implică în organizarea lor. Doresc succes tuturor participanților la Târgul de Carte, este un bun prilej pentru edituri să-și prezinte noutățile, iar pentru publicul cititor să ia contact cu ceea ce a apărut nou pe piață și totodată să își completeze biblioteca cu volumele pe care și le doresc. Felicitări tuturor pentru organizare și mult succes!” a spus primarul Dragoș Chitic.

Laurenţiu Dulamă, în calitate de vicepreşedinte, reprezintă unul dintre partenerii – sponsori ai acestei manifestări, Consiliul Judeţean Neamţ: „Vă mulţumesc pentru invitaţie, în numele meu personal şi în numele Consiliului Judeţean Neamţ. Aşa cum ştiţi şi se observă la multe acţiuni culturale, CJ este un partener de nădejde, atât pentru Camera de Comerţ şi Industrie cât şi pentru alte instituţii. Nu pot decât să felicit această iniţiativă. Nu pot decât să invit toţi locuitorii din Neamţ să participe la aceste evenimente. Când toată lumea este cu ochii în telefon şi în tabletă, îndeletnicirea de a citi carte nu trebuie să moară”.

Scriitorul Cristian Livescu este unul dintre cei care, spune Mihai Caravan, „au pus sufletul şi umrărul la această ediţie”: „Bine aţi venit la cea de a VII-a ediţie a Târgului de Carte Libris. În 2011, când a avut loc debutul acestui târg, nu ne închipuiam că va creşte în timp. Am dori să ne extidem. Editurile s-au întors din vacanţă, din perioada estivală unde au fost câteva evenimente de carte; unele din ele sunt prezente la noi şi la această ediţie. Actuala ediţie este consacrată împlinirii a 170 de ani de la naşterea lui Creangă. Aşa cum bine ştiţi, în primăvara acestui an, am acordat premiul naţional de proză Opera Omnia la Tg. Neamţ, care i-a fost acordat scriitorului D.R. Popescu”.

Mihai Caravan a ţinut să-i mai amintească pe cei care s-au implicat în această manifestare: „Dintre cei care au pus suflet la organizarea acestui eveniment, i-aş aminti pe vice-primarul Luminiţa Vârlan, pe scriitorii Cristian Livescu, G. Romila, Dan Iacob, Lucian Strochi şi Emil Nicolae”.

Maraiana OLTEAN TUDOSE