Legumele din Piaţa Centrală, la mare preț…

*Pe tarabe, morcovul a ajuns să coste cât bananele din Costarica!

*Amatorii de hribi trebuie să plătească aproximativ 35 de lei kilogramul, mai mult decât carnea de vită

La Piatra Neamț, de câteva săptămâni, prin piețe și marile magazine, banalul morcov a ajuns să se comercializeze la un preț asemănător cu bananele aduse de peste mări și oceane, respectiv între 5 și 6 lei kilogramul.

Ieri dimineață, după ora 10, am discutat cu o vânzătoare din Piața Mare despre acest derapaj al prețului la morcov, care însă a dat vina scumpirilor, pe slaba producție internă:”Sunt puțini morcovi în acest an. Nici eu n-am făcut în grădină. Bănuiesc că a fost sămânța rea, plus seceta prelungită. Cum marfă în țară nu se găsește, angrosiștii aduc morcovi din export. Așteptăm să se facă și la noi în țară, și cu siguranță vor fi mai ieftini”.

Dar să analizăm și alte prețuri. Pentru o ciorbă delicioasă e nevoie de multe legume, cum ar fi kapia, ardei galbeni sau roșii, ceapă și verdețuri. Dar și aici costurile practicate de piețari sunt destul de ridicate. De exemplu, un kilogram de kapia face 10 lei și cu 4 lei mai puțin în cazul ardeiului galben. Ceapa uscată se comercializează cu 2 lei kilogramul, iar cea verde cu 8 lei mai mult. Pentru legătura de pătrunjel trebuie să daţi doar un leu, iar pentru cea de ridichi prețul este dublu. Dacă aveți poftă de niște fasole păstăi, la care să adăugați un mujdei ca la mama acasă, vă trebuie ceva parale la buzunare. Un kilogram de păstăi face 6 lei, iar cel de usturoi, doar… 20 de lei. Nici prețul la țelină nu e ce-a mai fost, a ajuns la numai puţin de 8 lei kilogramul. Pentru salată este neapărat nevoie și de roșii și castraveți. În funcție de calitate, un kilogram de roșii poate costa și 10 lei, cum ar fi cele ecologice de grădină, că în rest se dau cu 6 lei kilogramul. Castraveții sunt mai ieftini, e vorba de 2 lei kilogramul. Amatorii de vinete trebuie să achite între 5 și 6 lei kilogramul. Pe câteva tarabe am observat și hribi, care erau scumpi, respectiv 35 de lei kilogramul, mai ceva decât carnea de vită.

Dacă la unele legume costurile cresc la fel ca în povești, la polul opus, la o parte din fructe, prețurile sunt ceva mai creștinești și ne referim aici la cireșele românești, aduse din Vrancea sau Cotnari, care în aceeași zi se vindeau cu 5 sau 6 lei kilogramul, față de 20 de lei atât cât costau în urmă cu vreo două săptămâni. Gospodinele care doresc să facă dulceață din vișine, le pot cumpăra cu 5 lei kilogramul. Ca noutate, pe mesele piețarilor apăruse și zmeura, respectiv “regina” pieței, care se comercializa la un preț dublu. Și strugurii de export erau scumpi, e vorba de 15 lei kilogramul. Cine poftește la pere trebuie să achite 8 lei și cu 2 lei mai puțini pentru caisele grecești. Pe mesele românilor n-ar trebui să lipsească nici pepenele, care pus la răcoare în frigider pentru zilele fierbinți de vară, ne va răcori cât ai zice pește. Pentru acest zemos și dulce fruct, oamenii trebuie să plătească aproximativ 2,50 de lei kilogramul.

La brânzeturi, prețurile stagnează. De exemplu, un kilogram de caș de oaie și de urdă face 16 lei, iar un boț de brânză de vaci, cu 6 lei mai puțin. Din păcate, ieri, puțini comercianți își acopereau marfa, iar insectele se plimbau nestingherite pe cașul dulce.

Un alt aspect negativ care mai trebuie menționat ar fi lipsa de reacție a oamenilor legii, care în aceeași zi se plimbau agale (ca pe bulevardul Magheru) cu paharul de cafea în mână, în timp ce cu doar câteva minute înainte, doi huligani bruscau oamenii, așa cum am pățit și eu…

V. ANDRIEȘ