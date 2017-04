Legea vânătorii, din nou în actualitate

*Motiv de „încăierare“ între ciobani și vânători *Deși, de vină e numai legiuitorul… *Anual suspendă un articol, în loc să-l modifice *Numărul cânilor la turmă sau la stână, tot nerezolvat

Legea vânătorii reintră în actualitate, pentru că modificările se fac în trepte. Și, mai mult de cât atât, de vreo câțiva ani se tot suspendă un articol de lege, în loc să se modifice. Mai exact, Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic prevede interzicerea pășunatului în perioada 6 decembrie – 24 aprilie a fiecărui an. Spre finele anului trecut, pentru a doua oară, guvernul a prelungit suspendarea aplicării prevederilor acelui articol din Legea vânătorii, pentru a permite pășunatul animalelor domestice în terenul agricol și în perioada 6 decembrie 2016 – 24 aprilie 2017. Adică până ieri. Asta nu ar fi o mare supărare, pentru că, oricum, ciobanii nu ar intra acum cu turmele la pășunat pe terenurile pe care sunt sau vor fi înființate culturile agricole.

Din păcate, nerezolvată a rămas problema numărului de câini de la stână sau care însoțesc turmele de oi la pășunat. De aici și un posibil motiv de „încăierare“ între ciobani și vânători! Deși de vină e tot legiuitorul…

*Cum să numeri câinii ciobanilor…

Pe lângă modificările care permit pășunatul și în perioada 6 decembrie – 24 aprilie 2017, anul trecut au fost aduse modificări și la articolul de lege care limita numărul de câini. De altfel, aceasta a fost una dintre cele mai arzătoare probleme pe care oierii o aveau legată de Legea Vânătorii și pentru care, după lungi consultări, autoritățile au găsit o soluție. Mult incriminatul articol 23 alineatul (1), litera k) s-a modificat și are următorul cuprins: „permiterea însoțirii turmelor și cirezilor cu un număr de maximum 300 de animale de către câini însoțitori al căror număr este mai mare de 6 în zona de munte, de 4 în zona de deal și de 3 în zona de câmpie. Pentru fiecare până la 100 de animale în plus, numărul de câini se poate suplimenta cu câte un exemplar indiferent de zona altitudinală, dar nu mai mult de 10 câini în zona de munte, 7 câini în zona de deal și 5 câini în zona de câmpie. Turmele și cirezile de animale mai pot fi însoțite de maximum 2 câini întorcători care au un semn distinctiv sub formă de crotaliu în ureche, iar paza stânelor se poate asigura cu un număr nelimitat de câini care vor fi ținuți în țarc“.

În articolul care a scos fermierii în stradă se preciza că „se interzice însoțirea turmelor și cirezilor de către câini însoțitori al căror număr este mai mare de 3 în zona de munte, de 2 în zona de deal și de 1 la câmpie. În acest număr se includ și câinii care asigură paza stânei“.

*Sancțiuni pentru crescătorii de animale

Legea vânătorii este foarte restrictivă cu crescătorii de animale prin câteva articole. Lăsarea liberă a câinilor de vânătoare sau a celor însoțitori de turme sau cirezi în fondurile cinegetice, altfel decât vaccinați sau dehelmintizați, se sancționează cu amenzi cu valori cuprinse între 250 lei și 750 lei. Pentru pășunatul animalelor domestice în terenul agricol între 6 decembrie și 24 aprilie, sancțiunile aplicate au valori cuprinse între 500 și 1.500 lei. Amenzii au același cuantum și în cazul lăsării libere a cânilor în fondul de vânătoare sau când nu este respectat numărul de câini pe care un crescător de animale îi folosește la însoțirea turmelor sau cirezilor, dar și a celor pe care îi ține la stână.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU