Legea vaccinării a intrat şi în vizorul asociaţiei care protejează consumatorii

În judeţul Neamţ, campaniile de imunizare se desfăşoară “la relanti”

Imboldul oficialilor de a realiza o lege a vaccinării obligatorii a pornit odată cu izbucnirea epidemiei de rujeolă, după cum subliniază reprezentanţii Asociaţiei Pro Consumatori (APC). Acum, dezbaterea asupra Legii vaccinării se dă pe multiple planuri: medical, bioetic, juridic, moral, uman şi civic. Specialiştii APC îndeamnă cetăţenii acestei ţări “să aloce câteva minute pentru a deveni martorii unei pledoarii colective pentru libertatea de conştiinţă, responsabilitate şi drept de alegere asupra propriului corp”. În judeţul Neamţ, procentajul de imunizare a copiilor este extreme de redus, în proporţie de aproximativ 30% pe fondul refuzului exprimat de părinţi. APC susţine că, dincolo de argumentele legate de efectele adverse consemnate de producători şi consecinţele genetice asupra speciei umane, dincolo de afirmaţiile nedemonstrate ale imunităţii de turmă sau de cinismul falsei sintagme „1 la un milion”, se află principiul “inviolabilităţii persoanei umane”. Şi că, dincolo de îngrijorarea provocată de „epidemia oficială de rujeolă” cu 34 de decese raportate- din care unul în judeţul Neamţ-, se află paradoxul cifrelor: mii de morţi cauzate de infecţii intraspitalicesti, mii de morţi în accidente rutiere, mii de copii abuzaţi fizic şi sexual, două mii de şcoli şi dispensare fără apă curentă. Peste 3.000 de copii din Neamţ neimunizaţi împotriva rujeolei, rubeolei şi oreionului, pe răspunderea părinţilor Potrivit informaţiilor furnizate de Direcţia de Sănătate Publică Neamţ, în ultima lună pentru care s-a realizat statistica (iulie 2017), au fost catagrafiaţi, în vederea imunizării 460 de copii pentru vaccinarea BCG, fiind vaccinaţi doar 297; pentru Tetraxim (diftero-tetanopertussis acelular-poliomielitic) au fost catagrafiaţi 4.407 preşcolari de 6 ani, însă au putut fi imunizaţi doar 525 dintre ei. Pentru vaccinul ROR (rujeolă, rubeolă, oreion) catagrafia cuprinde grupele vaccinare 9 luni-1 an, 1-4 ani, 5-9 ani, copii nou intraţi în vaccinare cât şi restanţieri- 10.842 , însă au fost vaccinaţi doar 1.401 copii. “Din evidenţele prezentate de medicii de familie, în iulie situaţia s-a prezentat astfel: au refuzat vaccinarea ROR 3163 copii, prin opţiunea exprimată de părinţi, alţi 2059 nu au fost găsiţi la domiciliu, iar diferenţa de 4219 reprezintă copii neprezentaţi la cabinet sau cu contraindicaţii în luna respectivă la imunizare”, a precizat dr. Mirela Grădinaru, purtător de cuvânt la DSP Neamţ. Lipsa vaccinului DT/dTpa ( difterotetanic) a condus la imposibilitatea imunizării copiilor de 14 ani catagrafiaţi, respectiv 3974 elevi. Posibile reacţii averse ale vaccinurilor “Nicio lege nu poate anula dreptul persoanei asupra propriului corp. Aplicarea oricărei proceduri medicale, inclusiv vaccinarea, presupune mai întâi informarea pacientului/susținătorului legal despre posibilele reacții adverse ale acesteia, urmată de obținerea consimțământului pentru procedura respectivă. Reacțiile adverse ale vaccinurilor (sindrom Guillain-Barre, paralizie, nevrită, dermatită, diaree, vărsături, gastroenterita severă, scleroza multiplă, inflamație a creierului – encefalită, meningită, artrită, bronșită, apnee, reacții anafilactice, reacții alergice, infecții ale tactului respirator superior, pierderea conştienţei, nevrită optică, umflare la nivelul fetei etc.) și compoziția biologică-chimică a acestora (hidroxid de aluminiu, formaldehidă, fosfat de aluminiu, sulfat de magneziu, acid citric, acid acetic, glicerină, 3 tulpini de virusuri poliomelitice inactivate (adică virușii sunt vii, dar virulența lor a fost redusă), anatoxina difterică, anatoxina tetanică, antigen de suprafață al virusului hepatic B, antigen Bordetella pertussis, polizaharid al Haemophilus influenza tip b etc.) îndreptățesc autoritățile să acorde o atenție deosebită monitorizării acestora și supravegherii calității importurilor de vaccinuri. Având în vedere aceste riscuri, VACCINAREA NU TREBUIE SĂ FIE OBLIGATORIE! Reamintim factorilor decizionali că, într-o țară democratică, nimeni nu are și nu poate avea dreptul de a impune cu forța un tratament unei persoane, sub amenințarea unor represalii și fără a avea mai întâi acordul liber exprimat al respectivei persoane sau al tutorelui său. În loc să ne concentrăm pe ceea ce este cu adevărat important, pe programe eficiente de prevenție și educație, pe termen lung și având un efect care va dura generații întregi, continuăm abordările heirupiste și care nu au niciun efect pozitiv pentru consumatori, dimpotrivă. Statul, prin reprezentanții săi vremelnici, nu poate să încalce Constituția României și să ne impună administrarea unor vaccinuri (medicamente) copiilor noștri sub pretextul prevenirii unor boli demult eradicate, unele dintre ele fiind denumite și boli ale sărăciei. Dacă statul ne va încălca drepturile constituționale, atunci noi ca cetățeni avem dreptul la nesupunere civică”, a punctat Conf. univ. dr. Costel Stanciu, preşedinte APC. Şi un senator PNL insistă ca noua lege a vaccinului să nu prevadă obligativitatea acestuia. El a propus un amendament care le permite părinților să refuze vaccinarea copiilor lor, iar amendamentul a fost adoptat de Comisia pentru drepturile omului din Senat. Senatorul PNL de Cluj, Marius Nicoară, a adus un amendament la proiectul Legii vaccinării, astfel încât românii să poată refuza vaccinarea profilactică sistematică, invocând motive precum libertatea de gândire sau opțiuni religioase. Liberalul susține că a propus și un alt amendament, care prevede înființarea unei comisii care să verifice calitatea vaccinurilor. Proiectul Legii vaccinării așteaptă să primească și avizul Comisiei de sănătate din Senat pentru a intra la vot în plenul Senatului, unde are termen de adoptare 21 noiembrie.

Geanina NICORESCU