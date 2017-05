Legea „mea“ și veteranii mei (3)

*Model de cerere

După ce am judecat sute și mii de cauze având ca obiect astfel de cereri, n-o să vă mirați dacă voi mărturisi că am pățit ca cizmarul desculț, rămânând în urmă cu cel puțin două astfel de demersuri. Adică am și eu tată și bunici veterani și nu am depus cererile pentru obținerea acestui drept. Ca să nu pățească și alții ca mine, vă ofer în continuare un model de cerere:

„cerere la L 1/2000

L 212/2008

L 246/2016

Domnule Primar,

Subsemnatul XX, CNP 252050427…, CI NT 76.., domiciliat în comuna X, sat Y, județul Neamț, prin prezenta solicit a mi se constitui dreptul de proprietate pentru suprafața de 4,5 ha teren cu vegetație forestieră pe raza comunei B., ca moștenitor al tatălui/bunicului, V.A., veteran din cel de-al Doilea Război Mondial.

Menționez că autorul meu, în prezent decedat, a primit anterior 0,5 ha teren forestier, urmând a primi diferența până la 5 ha, conform Legii nr. 187/1945.

Temeiul legal al cererii este Legea nr. 212/2008, care a conferit veteranilor și urmașilor vocație la teren forestier, iar în prezent Legea nr. 246/2016, care repune petenții în termenul de a depune aceste cereri, în condiții mult mai permisive în privința probatoriului.

Depun alăturat:

– CI petent;

– BI defunct;

– cf. de deces al autorului;

– certificat de la Arhivele Militare Pitești, care atestă participarea tatălui meu la război;

– livret militar, decorații, alte acte doveditoare ale participării la război;

– Lista îndreptățiților la împroprietărire cf. Legii nr. 187/1945;

– Tabelul Comisiei locale de fond funciar Hangu, care atestă că s-a primit anterior 0,5 ha;

Cu deosebit respect,

Semnătura _________ Data

Domnului Primar, în calitate de Președinte al comisiei locale de fond funciar a comunei X“

PS: Aud din auzite că nu toată lumea este lămurită că trebuie să se atribuie acest drept. Ultima variantă, cea mai trăsnită, ar fi să nu se dea dreptul decât veteranilor în viață, care ar mai fi poate 2-3 în comună. Adică, după ce acei bătrâni au așteptat 44 de ani să se aplice legea regelui și a lui Antonescu, apoi încă 25 pentru legea Lupu etc., murind pe rând cu speranța, unii s-ar gândi să desființeze și dreptul civil, adică dreptul la moștenire. Sper să ne revenim.

Jud. Gheorghe Moroșanu

nihilsinegeo@yahoo.com