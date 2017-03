Lege și Justiție Tovarășa Stalinskaia (3)

Eu sunt un om normal și cu frică de lege. Adică având respectul tuturor legilor, reglementărilor și normalităților legale și sociale din țara asta.

(Exemplu-argument: Judecător eu jumătate de viață, ori de câte ori am trecut pe stradă pe lângă o patrulă de poliție, parcă m-am făcut mai mic, mai atent și mai cuminte decât eram, știind că acei funcționari mă pot opri, legitima sau întreba ceva.)

În cercul meu de rude, colegi, prieteni, colaboratori sau simple cunoștințe, toți sunt oameni normali, cu respectul legii și cu frică de Dumnezeu. Am în telefon 1.200 de numere, am pe Fb cred că vreo 3.000 de prieteni, din aceștia unii sunt persoane cu funcții în justiție, structuri județene, parlament etc., dar nu pot pune degetul pe unul dintre ei și să spun despre el că este corupt, mafiot, pușcăriabil.

Va să zică, unde bate ideea mea: Bate în sensul că omul s-a născut normal, corect și cinstit, că marea majoritate așa sunt, iar răii, necinstiții, hoții, pușcăriabilii sunt excepțiile excepțiilor.

Și-atunci, de unde dracu, Doamne iartă-mă, ideea DoamneiStalinskaia, de creație și inspirațiune băsisto-macovistă, care ne consideră invers: ne prezumă pe toți hoți, necinstiți, pușcăriabili. Și, așa fiind, ne pune cătușe, ne scoate la televizor, ne reține cât are voie, ne propune la arestare, obține și acordul unor judecători „cuminți“, și fandaxia-i gata.

Aici și acum intervine o chestiune analizată de maestrul Cristoiu: DNA-Stalinskaia raportează mereu, la fiecare bilanț anual, tot mai mulți arestați, condamnați, din cele mai înalte sfere – că doar nu sunt în fiecare trimestru referendumuri de analizat pe capota mașinilor. Niciodată nu va putea da înapoi (bilanțul) – cum să scadă activitatea unui organ atât de important?

Dar, zic eu acum, ceea ce maestrul nu a spus: Ceva care tot crește, și tot crește, adică se umflă, și se tot umflă, știți cum sfârșește, nu? E simplu: Plesnește!

Dați un pronostic: Când, cum, cu ce efecte?

Jud. Gheorghe Moroșanu

